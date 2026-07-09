Alumnos de la COBAES 27 Sinaloa aprendieron Lengua de Señas Mexicana

COBAES 27 Sinaloa

Estudiantes de la generación 2023-2026 del grupo 605 matutino del plantel 27 “Lic. Rodolfo Monjaraz Buelna” del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) aprendieron Lengua de Señas Mexicana para comunicarse con sus compañeros Alexander Serrano Ruiz y Cristian Yair Villa Villa, estudiantes con discapacidad auditiva.

Yamileth Valentina Inzunza Félix, Marian Ortiz Jaime, Carlos Alejandro Lara Ibarra y Sergio Adrián Quiroz Salazar, egresados del COBAES 27 de Culiacán, expresaron que aprender Lengua de Señas Mexicana tuvo el objetivo incluir y acompañar a sus dos compañeros, para que se sintieran parte activa e integral del grupo.

Asimismo, los alumnos comentaron que esta experiencia fue profundamente emotiva y significativa, ya que les permitió apoyarlos durante una etapa importante de su formación académica, fortaleciendo los lazos de amistad, respeto y convivencia.

Las y los egresados hicieron un llamado a otros estudiantes para fomentar la inclusión y acercarse a las personas con discapacidad, “intenten apoyar como nosotros apoyamos a nuestros compañeros en los trabajos, comunicarse con ellos y, ante cualquier situación, brindarles su apoyo”, declararon.

Por su parte, la maestra del Departamento de Intervención y Apoyo Psicopedagógico del COBAES 27, Olga Lidia Valdez Muro, destacó que la inclusión de estos estudiantes ha sido muy positiva gracias a la disposición y compromiso de toda la comunidad educativa.

“Los muchachos son canalizados al Departamento por la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de secundarias. Al inicio se realiza una entrevista y se dialoga con los padres de familia para conocer las habilidades con las que cuentan y ubicarlos, de acuerdo con sus necesidades, en los diferentes grupos que tenemos”, expresó Valdez Muro.

Valdez Muro agradeció a estudiantes, docentes y autoridades escolares el respaldo permanente que ha permitido brindar mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo a las y los jóvenes que enfrentan alguna discapacidad o barrera para el aprendizaje.

La Crónica de Hoy 2026