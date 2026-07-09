Deslave en Veracruz: ¿Qué sucedió en Bosques del Río Medio?

Bosques del Río Medio Fraccionamiento que sufrió fuertes daños por lluvias. (cuartoscuro)

Las lluvias que azotaron Veracruz esta semana resultaron en daños considerables a un proyecto de vivienda asequible ubicado al norte de la ciudad.

¿Qué sucedió tras lluvias en Veracruz?

El puerto de Veracruz sufrió fuertes lluvias durante la noche del pasado martes 7 de julio y la madrugada del miércoles. Estas causaron afectaciones en varias colonias y vialidades. Sin embargo, destacan los daños que sufrió un proyecto de vivienda al norte del puerto, en el fraccionamiento Bosques del Río Medio.

El área presenta hundimientos considerables. Colapsaron banquetas, guarniciones e instalado eléctrico.

La jefa de Protección Civil del ayuntamiento, Guadalupe Tapia Hernández, confirmó que las viviendas se encuentran desocupadas y nadie resultó herido. La empresa constructora ya se encuentra en el área realizando trabajos de limpieza.

Las viviendas formaban parte del programa Viviendas para el Bienestar, el cual contempla la edificación de 1,040 departamentos en Veracruz y del que alrededor del 60% ya se encuentra habitado. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto y entregó las primeras 200 viviendas el 23 de enero de este año, acompañada de la gobernadora del Veracruz Rocío Nahle.

Sheinbaum fue cuestionada durante la mañanera de este 9 de julio sobre el incidente. Respondió citando un informe que envió al INFONAVIT y que este organismo hizo público.

“Es importante precisar que el incidente ocurrió exclusivamente en un área que aún se encuentra en proceso de construcción y que no forma parte de viviendas entregadas y, por la misma razón, no están habitadas, por lo que en ningún momento representó riesgo para las y los derechohabientes” informa el comunicado.