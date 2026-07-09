Protección Civil Puebla realiza monitoreo por lluvias en diferentes municipios

Puebla

Debido a las lluvias registradas en diversos municipios de la entidad, el gobierno de Puebla, desplegó acciones de monitoreo y atención inmediata a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo, a fin de proteger a la población y atender de forma oportuna las incidencias derivadas de las precipitaciones.

El titular de la Coordinación de Protección Civil Estatal, Bernabé López Santos, con corte a las 20:00 horas se registraron lluvias ligeras en Tepanco de López, Juan N. Méndez, Rafael Lara Grajales, Nopalucan de la Granja, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Tlahuapan, San Felipe Teotlalcingo, Huehuetla, Chilchotla, San Matías Tlalancaleca, Tlacotepec de Benito Juárez, Chiautzingo, Calpan, Domingo Arenas y San Miguel Xoxtla, así como en las regiones de Teziutlán, Huauchinango y Xicotepec.

Personal de la dependencia estatal atendió una vivienda inundada en la colonia La Concepción Sur, en San Andrés Cholula, donde el nivel del agua alcanzó aproximadamente 15 centímetros en la sala. El equipo efectuó labores de extracción mediante una bomba de achique.

Asimismo, en las instalaciones del Sistema de Información y Comunicación del Estado (SICOM), realizaron la apertura de alcantarillas para facilitar el desfogue del agua acumulada y reducir los niveles de encharcamiento.

Respecto al incremento del nivel del río Atoyac, personal de Protección Civil Estatal verificó la zona de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla. Se confirmó que no existían viviendas afectadas; se reportó el ingreso de agua a patios de algunos domicilios. Al momento de la revisión, el nivel del río disminuyó, sin registro de personas lesionadas ni condiciones de riesgo para la población.

La Crónica de Hoy 2026