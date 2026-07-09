Exdiputado local Óscar Díaz Bello se suma al proyecto de Beatriz Mojica en Guerrero

Poco a poco fortalece su estructura territorial Beatriz Mojica en Guerrero

Beatriz Mojica Morga fortaleció su estructura política en la región Norte del estado con la incorporación del exdiputado local Óscar Díaz Bello, quien expresó su respaldo al proyecto de transformación que encabeza rumbo al proceso interno de Morena.

Durante un encuentro con liderazgos sociales y políticos de Iguala, Díaz Bello manifestó su decisión de integrarse al proyecto de Mojica Morga, al considerar que representa una ruta de unidad, trabajo territorial y continuidad de la transformación en Guerrero.

Mojica reiteró que la fortaleza del movimiento radica en la cercanía con la gente, la unidad de Morena y el respeto a las reglas del proceso interno.

Óscar Díaz Bello cuenta con una trayectoria política en la entidad como exdiputado local del Congreso de Guerrero, además de haber desarrollado actividad política en la región Norte, particularmente en Iguala, donde mantiene presencia y relaciones con diversos liderazgos locales.

En la reunión también participaron dirigentes y operadores políticos de Iguala encabezados por Díaz Bello. De acuerdo con la información proporcionada por los asistentes, este grupo político había mantenido cercanía con el proyecto de Esthela Damián en el municipio.