Nafin y Tamaulipas fortalecen alianza para impulsar empresas y proyectos estratégicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext reafirmaron su compromiso con el Gobierno de Tamaulipas para fortalecer el desarrollo económico del estado mediante financiamiento, capacitación y asistencia técnica dirigida a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas.

Durante la Primera Sesión del Consejo Consultivo de Nafin y Bancomext en Tamaulipas, realizada en el Palacio de Gobierno, el director general de ambas instituciones, Carlos Torres Rosas, aseguró que la banca de desarrollo continuará trabajando de la mano con el gobierno estatal y con el sector empresarial para respaldar los proyectos considerados estratégicos.

Entre las iniciativas que destacó se encuentran el Puerto del Norte, en Matamoros; el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, en Altamira, proyectos que buscan fortalecer la infraestructura logística e industrial de la entidad.

Torres Rosas señaló que uno de los principales objetivos de la reunión fue escuchar directamente las necesidades de los empresarios y conocer las oportunidades de crecimiento en las distintas regiones del estado.

El funcionario federal comentó que la participación del sector productivo es fundamental para que la banca de desarrollo pueda ofrecer programas de financiamiento acordes con las necesidades reales de las empresas, además de brindar capacitación y asesoría para impulsar su crecimiento.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida a los representantes de Nafin y Bancomext y destacó la importancia de que este tipo de reuniones se realicen en Tamaulipas para acercar los programas de apoyo a quienes generan empleo e inversión.

El mandatario estatal aseguró que el estado cuenta con ventajas competitivas importantes gracias a su ubicación geográfica, su infraestructura logística, su actividad industrial y petroquímica, así como la disponibilidad de recursos hídricos en diversas regiones, factores que favorecen la llegada de nuevas inversiones.

Durante su invención, también informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó la instalación de la empresa canadiense Logistec en Altamira, donde desarrollará operaciones relacionadas con actividades portuarias y el transporte de estructuras de acero.

Villarreal explicó que este proyecto forma parte del impulso que el Gobierno Federal busca dar al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para atraer inversiones y generar empleos.

En la reunión, directivos de Nacional Financiera presentaron los diferentes programas de financiamiento y servicios que ofrece la banca de desarrollo, tanto de manera directa como a través de intermediarios financieros. Asimismo, integrantes del Consejo Consultivo compartieron propuestas para ampliar el acceso a estos apoyos en distintas regiones del estado.

Como resultado del encuentro, se acordó intensificar la promoción conjunta de los programas de Nafin en todo Tamaulipas para acercarlos a un mayor número de empresarios. También se anunció una gira de difusión en la región de El Mante junto con cámaras empresariales y consejeros, además de la creación de una ventanilla en el Fondo Tamaulipas para facilitar el acceso al programa de financiamiento del Plan México.

La secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que la colaboración entre el gobierno y Nacional Financiera ya ha dado resultados positivos. Destacó que, mediante el programa Crédito Impulso, desde agosto de 2023 se han otorgado 910 financiamientos a empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios en 19 municipios, contribuyendo a conservar cerca de 20 mil empleos.

Además, señaló que a través del Fondo Tamaulipas se han colocado cerca de 2 mil millones de pesos en créditos productivos durante los últimos tres años, cifra que, según indicó, equivale al monto entregado en los dos gobiernos estatales anteriores juntos.

Finalmente, funcionarios del Gobierno de Tamaulipas presentaron los avances del Puerto del Norte, el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Altamira, proyectos que buscan consolidar al estado como uno de los principales centros logísticos e industriales del país.