Feria del Mezcal 2026: fechas, sede, costo y todo lo que habrá durante el evento en Oaxaca

Feria del Mezcal 2026 Descubre cómo asistir. (cuartoscuro)

La Feria del Mezcal regresa a Oaxaca en el marco de La Guelaguetza. En él, podrás catar una variedad enorme de una de las bebidas más distintivas del país. Te decimos cuándo y dónde asistir.

¿Cuándo se celebrará la Feria del Mezcal?

La Guelaguetza (que significa “cooperar” en idioma zapoteco) se celebra los dos lunes posteriores al 16 de julio, conmemoración del Día de la Virgen del Carmen. Como parte de los festejos de la máxima celebración de la cultura oaxaqueña y uno de los festivales más concurridos del país, se llevan a cabo distintos eventos y festivales. Estos incluyen el Feria de la Tlayuda, el Festival de los Moles, el Feria de los Alebrijes y, por su puesto, el Festival del Mezcal, se llevará a cabo del 17 al 28 de julio.

¿Qué esperar para la Feria del Mezcal?

Recordemos que el mezcal se distingue por su laborioso y artesanal proceso de destilación y por ser un licor muy joven, por lo que cada botella de cada variedad hecha por los distintos productores tiene sus propias características.

Los fanáticos de esta bebida podrán degustar cientos de variedades elaboradas por 110 maestras y maestros mezcaleros durante el festival.

No sólo se trata de un maratónico recorrido del paladar por los frutos del agave. El festival contará con 20 muestras gastronómicas y una cartelera de conciertos, presentaciones artísticas y actividades culturales, así como la muestra artística de más de 200 artesanos de la región.

¿Dónde asistir a la Feria del Mezcal?

El evento toma lugar en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino en el área metropolitana de Oaxaca de Juárez. Este se encuentra a aproximadamente a 15 minutos en automóvil, 20 en transporte público y 45 caminando desde el Zócalo de la ciudad.

El recinto permanecerá abierto a todos los asistentes en los días señalados a partir de las 11:00 hora hasta las 22:00 horas.

¿Qué costo tiene el Festival del Mezcal?

Para asistir a la Feria del Mezcal, debes adquirir una entrada que tiene un costos de $80 pesos. Esta te garantiza acceso completo al evento desde el momento de tu acceso hasta el cierre.