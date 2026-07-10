ISSSTE revoca nombramiento de Aida Ruiz en Zacatecas tras inconformidad del magisterio

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dejó sin afecto el nombramiento de Aida Ruiz Flores como representante sindical ante el Consejo Consultivo Estatal en Zacatecas, luego de las inconformidades manifestadas por integrantes del magisterio, quienes señalaron que el proceso de designación no respetó la representación de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La decisión fue tomada por el Consejo Consultivo Estatal del ISSSTE, que determinó retirar el nombramiento después de que la dirigencia sindical presentara diversas inconformidades por considerar que la representación del gremio docente no había sido consultada durante el proceso de designación.

El secretario general de la Sección 34 del SNTE, Filiberto Frausto Orozco, informó que el instituto reconoció el derecho del sindicato para nombrar directamente a la persona que ocupará ese espacio dentro del Consejo Consultivo Estatal, por lo que será la propia organización sindical la que defina a su nuevo representante.

De acuerdo con el dirigente, la inconformidad surgió porque Aida Ruiz Flores había sido incorporada como representante del sector social, sin que existiera un acuerdo con la Sección 34, situación que motivó la presentación de recursos y el diálogo con las autoridades del ISSSTE para solicitar la revisión del nombramiento.

Tras analizar el caso, el instituto aceptó modificar la integración del Consejo Consultivo y retirar la designación, con el compromiso de respetar la facultad del sindicato para elegir a quien represente al magisterio zacatecano en ese órgano de participación.

Frausto Orozco señaló que la respuesta del ISSSTE se dio antes de que el sindicato emprendiera nuevas acciones de protesta, ya que las autoridades atendieron la petición y acordaron corregir el procedimiento para evitar mayores conflictos entre ambas partes.

El líder sindical adelantó que en los próximos días se formalizará el nombramiento del nuevo integrante del Consejo Consultivo Estatal. Explicó que incluso él mismo podría asumir la representación si sus responsabilidades al frente de la Sección 34 se lo permiten; de lo contrario, esa función recaería en otro integrante del Comité Ejecutivo del sindicato.

La revocación del nombramiento ocurre después de que la Sección 34 denunciara públicamente haber sido excluida de la integración del Consejo Consultivo Estatal del ISSSTE y solicitara que se respetara el derecho de los trabajadores de la educación para designar a su representante.

Con esta decisión, el ISSSTE busca dar por concluida la controversia generada por la designación y avanzar en la integración del Consejo Consultivo con la representación propuesta por el sindicato.

El Consejo Consultivo Estatal es un espacio donde participan representantes de distintos sectores para analizar temas relacionados con los servicios que presta el ISSSTE a sus derechohabientes, por lo que la representación del magisterio es considerada importante para atender las necesidades de los trabajadores de la educación en Zacatecas.