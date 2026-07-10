Condenan a Marlon Botas, acusado del feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz

Caso Montserrat Bendimes Juzgan culpable a Marlon Botas. (cuartoscuro)

Marlon Botas, acusado del feminicidio de Montserrat Bendimes, fue declarado culpable ayer 9 de julio por una corte veracruzana a más de cinco años del feminicidio.

¿Quién era Montserrat Bendimes, joven víctima de feminicidio por Marlon Botas?

Montserrat Bendimes era una joven de 20 años de edad que residía en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Se encontraba cursando una licenciatura en ingeniería. Estaba en una relación con Marlon Botas.

Montserrat golpeada gravemente por su pareja el 17 de abril de 2021, en la colonia Casas Tamsa de Veracruz. Falleció a causa de las lesiones provocadas por la agresión física seis días después, en un hospital de Boca del Río.

A causa de su feminicidio, colectivos feministas abogaron por lo que se convertiría en la Ley Monse, la cual establece protocolos de búsqueda eficaces para evitar el escape de los culpables a través de la colaboración con aquellos cercanos al presunto culpable. También impone sentencia a aquellos que encubran un delito, sean familiares o amigos, y elimina la “excusa absolutoria” que obstaculiza casos como este. Actualmente esta ley está tipificada en los estados de Morelos, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

¿Cómo fue captura y juicio de Marlon Botas, culpable de feminicidio de Montserrat Bendimes?

Los padres de Marlon Botas, Jorge Ignacio “N” y Diana Elizabeth “N”, fueron los que trasladaron el cuerpo herido de la joven al hospital sin notificar a las autoridades o a sus familiares, dejándola en la entrada del centro médico. Luego asistieron a Botas en su fuga. En mayo de 2021 fueron detenidos en la Ciudad de México y eventualmente se les acusó del delito de omisión de auxilio. Se les otorgó libertad condicional en 2023 por una plazo de dos años, con múltiples medidas cautelares.

Marlon Botas estuvo prófugo de la ley por poco más de un año, hasta que se le encontró en la residencia de su abuela ubicada en Mérida en junio de 2022.

Este jueves 9 de julio, a más de cuatro años de su detención y cinco del feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó el fallo condenatorio en contra Marlon Botas.

¿Qué sigue en el Caso Montserrat Bendimes?

Cecilia Roldán, madre de Montserrat, habló con reporteros después de que se emitiera el juicio. “Esperemos que con esto concluyamos, porque hemos estado pidiendo justicia”, expresó y, a la pregunta de qué pensaba de la resolución, afirmó que nunca esperaba un acto de venganza, sólo que su hija descansara en paz.

Falta por dictar la sentencia de Marlon Botas. La audiencia para hacerlo está programada para el próximo 16 de julio. Mientras tanto permanecerá detenido. El abogado de la familia de la víctima, Ramar Mendoza Díaz, informó a la prensa que él estima la sentencia rondará entre los 40 y 70 años de prisión más reparaciones a la familia.