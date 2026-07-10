Inicia temporada de captura de jaiba en Sinaloa; esperan beneficiar a miles de pescadores

A partir de este 10 de julio comenzó oficialmente la temporada de aprovechamiento de jaiba en los litorales de Sinaloa, una actividad que representa una importante fuente de ingresos para cientos de familias dedicadas a la pesca y que se espera impulse la economía de las comunidades costeras del estado.

La apertura de la temporada fue autorizada conforme a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que desde los primeros minutos de este viernes los pescadores pudieron regresar a la captura de esta especie después del periodo de veda, implementado para permitir su reproducción y conservación. La secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, expresó su confianza en que este ciclo sea favorable para los productores y genere buenos resultados para las cooperativas pesqueras que dependen de esta actividad.

La funcionaria destacó que en Sinaloa participan alrededor de 230 cooperativas pesqueras en la captura de jaiba, principalmente en municipios como Ahome, Angostura y Navolato, donde esta pesquería representa una de las principales actividades económicas para las familias del litoral. Además, señaló que la apertura de la temporada permitirá reactivar la comercialización del producto tanto en el mercado local como en otros estados del país, beneficiando no solo a los pescadores, sino también a comerciantes, transportistas y negocios relacionados con la cadena productiva.

Las autoridades recordaron que el periodo de veda tiene como propósito proteger la reproducción de la especie y asegurar que la actividad pesquera pueda mantenerse de forma sustentable en los próximos años. Por ello, hicieron un llamado a respetar las disposiciones establecidas y evitar la pesca ilegal. Asimismo, invitaron a los productores a cumplir con la normatividad vigente y realizar la captura únicamente dentro de las fechas autorizadas, ya que esto contribuye a conservar las poblaciones de jaiba y garantizar mejores rendimientos en las siguientes temporadas.

La Secretaría de Pesca y Acuacultura reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y con las organizaciones pesqueras para fortalecer esta actividad, considerada una de las más importantes para las comunidades costeras de Sinaloa.

Con el inicio de la temporada también se espera un incremento en la oferta de jaiba fresca en los mercados y establecimientos dedicados a la venta de productos del mar, lo que beneficiará tanto a consumidores como al sector restaurantero.

La dependencia estatal deseó éxito a todas las cooperativas y pescadores que participan en esta actividad, al considerar que la captura de jaiba representa una oportunidad para fortalecer la economía regional y mantener viva una tradición pesquera