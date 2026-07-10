Confirman asesinato de Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, tras ataque armado en Guadalajara

La identidad de Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, fue confirmada este viernes por sus familiares, luego de que acudieran al Servicio Médico Forense (Semefo) para reconocer el cuerpo del político, quien fue asesinado durante un ataque armado registrado el pasado 7 de julio en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el exfuncionario se encontraba dentro de una paletería ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz cuando fue sorprendido por un hombre armado. El agresor descendió de una motocicleta, le disparó de manera directa en varias ocasiones y posteriormente escapó junto con un cómplice que lo esperaba en el vehículo.

Elementos de la Policía de Guadalajara y paramédicos acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes ministeriales.

Aunque el homicidio ocurrió el martes, fue hasta este viernes cuando las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Benjamín Medrano Quezada, después de que sus familiares realizaran el proceso legal de identificación del cuerpo.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el crimen. Entre las diligencias se encuentran la revisión de cámaras de videovigilancia cercanas, la recolección de indicios y la búsqueda de los responsables, quienes lograron escapar tras cometer la agresión. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido el móvil del asesinato.

Benjamín Medrano fue una figura conocida en la política zacatecana. Militó durante varios años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se desempeñó como presidente municipal de Fresnillo de 2013 a 2015. Además, ocupó cargos como diputado local y diputado federal, consolidando una amplia trayectoria en el servicio público.

También fue reconocido a nivel nacional por convertirse en el primer alcalde abiertamente homosexual de México, hecho que marcó un precedente en la vida política del país y lo colocó como una figura representativa en temas de diversidad e inclusión.

El asesinato del exalcalde ocurre en un contexto en el que diversos actores políticos han sido víctimas de ataques armados en distintas entidades del país, situación que mantiene la atención de las autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones para determinar las causas del homicidio, identificar a los autores materiales e intelectuales y esclarecer los hechos que derivaron en la muerte del exalcalde de Fresnillo.