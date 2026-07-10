Puebla entrega primera etapa de 33 vialidades rehabilitadas

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al p`resentar los avances de la rehabilitación de la red vial en la entidad (Giovanna Morales Gómez)

Infraestructura vial — El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció la conclusión de la primera etapa de pavimentación y que comprendió 33 vialidades, equivalentes a 5 mil calles en la Zona Metropolitana y en el interior del estado. Afirmó que su administración busca rehabilitar 53 mil calles en el estado y en la red carretera estatal antes de concluir su sexenio.

Durante un recorrido por algunas de las obras concluidas, Armenta Mier presentó además el proyecto del Periférico 5 de Mayo, una vialidad de 51.2 kilómetros que será construida durante su administración mediante un modelo de ejecución con maquinaria propia, inspirado en la estrategia del gobierno federal para reducción de costos y ampliar la cobertura de la infraestructura vial.

“Lo que acaban de ver es el programa piloto. Lo mejor está por venir”, aseguró el mandatario estatal al señalar que lo presentado representa únicamente una quinta parte de las obras ejecutadas durante la primera etapa del programa.

El gobernador reveló que en 2025 se pavimentaron 146 kilómetros de vialidades con el apoyo de 8 mil 500 toneladas de cemento asfáltico AC-20 proporcionados por Petróleos Mexicanos (Pemex). Indicó que para este año, el proyecto tendrá mayor capacidad operativa.

Alejandro Armenta reveló que en 2025 se pavimentaron 146 kilómetros de vialidades con el apoyo de 8 mil 500 toneladas de cemento asfáltico (Giovanna Morales Gómez)

“Pasamos de 8 mil 500 toneladas a prácticamente 36 mil toneladas”, destacó Armenta Mier al explicar que Pemex aportará 12 mil toneladas de AC-20 y el gobierno estatal adquirirá otras 24 mil toneladas.

OBRA PÚBLICA

El Gobernador de Puebla comentó que con ese volumen de material será posible intervenir 420 kilómetros de vialidades, equivalentes a 28 mil calles, de las cuales 15 mil estarán ubicadas en municipios del interior del estado y 13 mil en la zona metropolitana de la entidad.

Asimismo, aseguró que el crecimiento del programa responde a un cambio en el modelo de ejecución de obra pública, basado en el uso de maquinaria propia, el suministro de materiales por parte de Pemex y la reducción de costos de construcción.

“Cada calle nos cuesta una tercera parte. Estamos invirtiendo el modelo de construcción para hacer más obra con los mismos recursos”, sostuvo.

En la misma línea, el mandatario poblano atribuyó el respaldo de Pemex al combate al robo de hidrocarburos realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

“Puebla pasó de ser un estado donde se protegía el robo de hidrocarburos a un estado donde lo combatimos”, expresó.

PROYECTOS

Como parte de esta estrategia, Armenta Mier informó que al cierre del año el estado contará con 14 trenes de pavimentación, incluido uno que será entregado por Pemex, además de 14 módulos de maquinaria pesada entregados en diferentes regiones para atender obras de infraestructura y emergencias provocadas por lluvias, deslaves y daños en caminos.

La primera etapa del programa comprendió 33 vialidades, equivalentes a 5 mil calles distribuidas en siete municipios, entre ellos Puebla, San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, Tlacotepec y Xicotepec. (Giovanna Morales Gómez)

Además, precisó que la inversión destinada a maquinaria y módulos de infraestructura asciende a cerca de mil millones de pesos, recursos que, aseguró, provienen del presupuesto ordinario y permitirán ejecutar las obras sin contratar deuda.

Entre los proyectos prioritarios, el gobernador detalló la ampliación a cuatro carriles de los tramos Santos Reyes de Juárez-Grajales, Acatzingo-Felipe Ángeles, Libres-Oriental y Chignahuapan-Zacatlán, además del entronque de Xicotepec con la autopista y la primera etapa del anillo periférico de la Mixteca.

Alejandro Armenta también anunció un proyecto para transformar el lirio acuático del lago de Valsequillo en adoquines destinados a pavimentar alrededor de 10 mil calles de terracería, y para 2027 estará listo un proceso para que comités vecinales propongan las calles que deberán incorporarse al programa de pavimentación.

“Queremos que los que nos visitan dejen de decir ‘la Puebla de los baches’ y digan: ‘Qué chula es Puebla’”, resaltó.

CONECTIVIDAD

Por su parte, el secretario de Infraestructura Estatal, José Manuel Contreras de los Santos, comunicó que la primera etapa del programa comprendió 33 vialidades equivalentes a 5 mil calles, distribuidas en siete municipios, entre ellos Puebla, San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, Tlacotepec y Xicotepec.

“Detrás de estas cifras hay mejores trayectos, mayor conectividad y una infraestructura que sirve a la gente. Ese es el sentido del trabajo público: transformar los recursos en resultados visibles y útiles para las familias”, manifestó Contreras.

El titular de Infraestructura estatal refirió que las obras fueron organizadas en cinco circuitos estratégicos para fortalecer la movilidad. Uno de ellos comprende un recorrido de 30 kilómetros por la 24 Sur, la 16 Sur Oriente, la Diagonal Defensores de la República, Prolongación Reforma, Calzada Zavaleta y la Recta a Cholula.

"Queremos que los que nos visitan dejen de decir 'la Puebla de los baches' y digan: 'Qué chula es Puebla'", subrayó El Gobernador Alejandro Armenta (Giovanna Morales Gómez)

Contreras de los Santos añadió que el programa se ejecuta con un parque de 277 equipos, integrado por excavadoras, motoconformadoras, perfiladoras, compactadores, petrolizadoras, barredoras y maquinaria auxiliar, utilizada tanto para trabajos de pavimentación como para la atención de contingencias ocasionadas por fenómenos naturales.

Aunado a esto, el funcionario adelantó que durante 2026 se intervendrán 100 vialidades, de las cuales 76 estarán en la Zona Metropolitana de Puebla y 24 en el interior del estado, con el objetivo de rehabilitar el equivalente a 28 mil calles.

REHABILITACIÓN

En tanto, el Director de Módulos de Maquinaria del Estado, Virgilio Vázquez, puntualizó que parte del equipo especializado fue utilizado previamente para atender las contingencias ocasionadas por lluvias y derrumbes registrados en la Sierra Norte, donde se desplegó maquinaria pesada para rehabilitar caminos, reparar puentes y restablecer alcantarillas. Agregó que uno de los trenes de pavimentación continúa trabajando en la carretera hacia Villa Ávila Camacho, en el municipio de Xicotepec, además de intervenir calles urbanas de esa junta auxiliar.

Respecto a la rehabilitación de la Diagonal Defensores de la República, Vázquez informó que los trabajos incluyeron fresado de la carpeta existente, colocación de nuevo pavimento, señalización horizontal y vertical, rehabilitación de cruces peatonales, renivelación de pozos de visita, mantenimiento de banquetas, guarniciones, áreas verdes y limpieza de coladeras para mejorar el drenaje pluvial.

“Lo que nos ha instruido el gobernador y el secretario José Manuel Contreras es eficientar los recursos”, dijo Virgilio Vázquez al enfatizar que la estrategia de trabajo busca optimizar la logística de los trenes de pavimentación, reducir tiempos muertos y reutilizar el material obtenido durante el fresado cuando las condiciones lo permiten.

El Director de Módulos de Maquinaria apuntó también que estas medidas, junto con el uso de operadores especializados y maquinaria propia, han permitido generar ahorros superiores al 60 por ciento en la ejecución del programa.

El funcionario destacó que las nuevas carpetas asfálticas son permeables y cumplen con la normatividad vigente, lo que favorece el drenaje de la humedad y prolonga la vida útil del pavimento.

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta sostuvo que el objetivo de su administración es consolidar un programa permanente de infraestructura que permita mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad regional y transformar la imagen urbana del estado mediante la rehabilitación de las principales vialidades y, posteriormente, de las calles al interior de colonias y comunidades

La Crónica de Hoy 2026