Confirman fuga de tres internos del Cereso 2 de Hermosillo; despliegan operativo de búsqueda

Autoridades de Sonora confirmaron la fuga de tres personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo, hecho que provocó un amplio operativo de seguridad para tratar de localizarlas y reforzar la vigilancia dentro y fuera del penal.

La evasión fue detectada durante la madrugada de este sábado, poco antes de las 5:00 horas, cuando personal del centro penitenciario realizó el pase de lista y encontró que tres internos no se encontraban en sus celdas. Tras confirmar la ausencia, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

En respuesta al incidente, elementos de distintas corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores del penal, ubicado sobre la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, así como en diferentes puntos estratégicos de la capital sonorense para intentar dar con el paradero de los fugitivos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó, mediante un comunicado, que desde el momento en que se detectó la fuga comenzaron las acciones coordinadas para lograr la recaptura de los internos y esclarecer la forma en que lograron escapar del centro penitenciario. Asimismo, señaló que también se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si existieron fallas en los protocolos o posibles responsabilidades de servidores públicos.

Las autoridades indicaron que todas las instituciones involucradas permanecen concentradas en las labores de búsqueda, mientras continúan las diligencias para conocer cómo ocurrió la evasión. Hasta el momento no se ha informado sobre la recaptura de alguno de los tres internos ni se han dado a conocer sus identidades o los delitos por los que se encontraban recluidos.

El operativo de seguridad también provocó afectaciones para las personas que acudieron este sábado al Cereso con la intención de visitar a sus familiares. De acuerdo con los reportes, el ingreso al penal presentó retrasos debido a que se reforzaron las revisiones y los filtros de seguridad como parte de las acciones implementadas tras la fuga.

Además del despliegue en los alrededores del centro penitenciario, las corporaciones de seguridad mantienen recorridos en diversos sectores de Hermosillo y puntos considerados estratégicos, con el propósito de impedir que los internos logren salir de la zona o evadir a las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones y reportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a los tres fugitivos, al tiempo que pidió no difundir rumores o información sin confirmar sobre el caso.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades reiteraron que se mantendrán activos los operativos y las investigaciones hasta lograr la recaptura de los internos y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la fuga, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad dentro del sistema penitenciario estatal.