Desarrollan en Chiapas nueva cepa para fortalecer combate contra el gusano barrenador

Científicos mexicanos trabajan en el desarrollo y validación de una nueva cepa nacional de mosca estéril con el objetivo de fortalecer la estrategia para erradicar el gusano barrenador del ganado, una plaga que ha afectado a la actividad pecuaria del país y ha provocado restricciones comerciales con Estados Unidos.

El proyecto se desarrolla en la planta ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, donde especialistas buscan producir una cepa adaptada a las condiciones del territorio nacional para incrementar la efectividad de la Técnica del Insecto Estéril, considerada el principal método para controlar la reproducción del insecto.

La estrategia consiste en criar millones de moscas macho, esterilizarlas mediante un proceso especializado y liberarlas en las zonas afectadas. Al aparearse con las hembras silvestres, estas no producen descendencia, lo que reduce gradualmente la población del gusano barrenador hasta lograr su erradicación.

Especialistas señalaron que la nueva cepa mexicana permitirá contar con insectos mejor adaptados a las condiciones ambientales del país, lo que podría hacer más eficiente la campaña sanitaria y disminuir la dependencia de material biológico proveniente de otros países. Actualmente, la cepa se encuentra en proceso de validación antes de incorporarse de manera definitiva a las labores de producción.

La planta de Metapa inició recientemente sus operaciones como parte de la estrategia conjunta entre México y Estados Unidos para contener la plaga. En una primera etapa producirá miles de moscas estériles, con la meta de alcanzar una capacidad cercana a los 100 millones por semana durante los próximos meses.

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves que pueden ocasionar la muerte del ganado si no reciben atención oportuna. También puede afectar a las personas, aunque los casos son menos frecuentes.

Desde su reaparición en México a finales de 2024, la plaga ha generado preocupación entre productores ganaderos y autoridades sanitarias debido a las pérdidas económicas y al cierre temporal de las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos. Ante este panorama, ambos países han fortalecido la cooperación para contener su propagación y recuperar el estatus sanitario.

Además de la liberación de moscas estériles, las autoridades mantienen campañas permanentes de vigilancia epidemiológica, inspección del ganado y capacitación para que los productores detecten oportunamente posibles casos y reporten cualquier sospecha a las instancias sanitarias correspondientes.

Los investigadores consideran que el desarrollo de una cepa nacional representa un paso importante para fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país en el combate de esta plaga. También permitirá responder con mayor rapidez ante futuros brotes y mejorar la eficacia de los programas de control biológico.

México busca acelerar la erradicación del gusano barrenador, proteger la producción pecuaria y restablecer plenamente el comercio de ganado con sus socios internacionales.