Cruz Roja Veracruz realizará cirugías gratuitas de hernia para personas de escasos recursos

La Cruz Roja Mexicana Delegación Veracruz anunció una nueva edición de su Jornada de Cirugías Gratuitas de Hernias, un programa social que desde hace 15 años brinda atención médica a personas de escasos recursos que no cuentan con acceso a este tipo de procedimientos por su situación económica.

El coordinador de Programas Sociales de la institución, Víctor Vela Rangel, explicó que esta campaña busca apoyar a quienes necesitan una cirugía de hernia, pero no pueden costearla en hospitales privados y, por diversas razones, tampoco han recibido atención en instituciones públicas de salud.

El médico destacó que este programa ha logrado beneficiar a cientos de personas del puerto de Veracruz, Boca del Río y municipios de la zona conurbada, mejorando su calidad de vida mediante intervenciones completamente gratuitas realizadas por especialistas voluntarios. Desde su creación, la jornada se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes impulsados por la delegación de la Cruz Roja.

Vela Rangel señaló que la realización de estas cirugías es posible gracias a los recursos obtenidos durante las colectas anuales de la Cruz Roja, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para continuar apoyando a la institución.

Explicó que cada aportación realizada por la población permite financiar programas de asistencia médica dirigidos a personas en situación vulnerable, quienes de otra forma tendrían pocas posibilidades de acceder a una intervención quirúrgica.

Una de las principales características del programa es que las cirugías son ambulatorias. Esto significa que los pacientes ingresan por la mañana para ser operados y, tras permanecer bajo observación médica durante algunas horas, pueden regresar a sus hogares el mismo día con las indicaciones necesarias para su recuperación. Posteriormente acuden a consultas de seguimiento para verificar su evolución.

Cada edición de la jornada permite atender a más de 60 pacientes provenientes de Veracruz y municipios cercanos, quienes reciben atención especializada sin costo gracias al trabajo voluntario del personal médico y de enfermería que participa año con año en la campaña.

Durante la presentación del programa participaron integrantes del equipo médico que hará posibles las operaciones, entre ellos el cirujano Israel Quinto, uno de los fundadores de esta iniciativa; la anestesióloga María Covadonga Vázquez Juárez; Lucila Ale de Ficachi, coordinadora de las Damas Voluntarias y Programas Sociales; y la enfermera quirúrgica Tomasa González Morales.

Los organizadores informaron que el proceso de inscripción para esta edición ya concluyó, luego de realizar las valoraciones médicas y socioeconómicas de los aspirantes para seleccionar a los beneficiarios del programa.

Finalmente, la Cruz Roja Veracruz recordó que además de responder a emergencias y brindar servicios de ambulancia, desarrolla programas permanentes de apoyo social como esta jornada de cirugías gratuitas, que dependen en gran medida de la solidaridad de la ciudadanía.