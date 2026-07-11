PAN Colima impulsa conferencia “Redes sin Miedo” para prevenir la violencia digital contra las mujeres

La Secretaría Estatal de las Mujeres del Partido Acción Nacional (PAN) en Colima realizó la conferencia “Redes sin Miedo”, un espacio de diálogo y reflexión enfocado en prevenir la violencia digital y brindar herramientas para que las mujeres puedan utilizar las redes sociales de manera más segura e informada.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN y reunió a mujeres interesadas en conocer los riesgos que existen en las plataformas digitales, así como las acciones que pueden tomar para proteger su información personal y enfrentar situaciones de acoso o violencia en internet.

Durante la conferencia, las organizadoras destacaron que el crecimiento del uso de redes sociales también ha traído nuevos retos, especialmente para las mujeres, quienes con frecuencia son víctimas de amenazas, hostigamiento, difusión de contenido sin consentimiento y otras formas de violencia digital.

Las ponentes explicaron la importancia de reconocer este tipo de conductas para denunciarlas oportunamente y evitar que afecten la integridad, la privacidad o el bienestar emocional de las personas. Asimismo, hicieron un llamado a utilizar las herramientas tecnológicas de manera responsable y a fortalecer la cultura de la denuncia cuando se presenten este tipo de casos.

Como parte de las actividades, se abordaron temas relacionados con la protección de datos personales, la configuración de privacidad en redes sociales, la identificación de perfiles falsos y las medidas que pueden ayudar a prevenir fraudes, extorsiones o el robo de información.

Las participantes también recibieron recomendaciones para identificar situaciones de riesgo en plataformas digitales y conocer las instancias a las que pueden acudir en caso de ser víctimas de violencia digital o de algún delito cometido mediante internet.

Las organizadoras señalaron que uno de los principales objetivos de la conferencia fue generar conciencia sobre la importancia de construir espacios digitales libres de violencia, donde las mujeres puedan expresarse con libertad y ejercer sus derechos sin temor a ser agredidas.

Asimismo, destacaron que la educación y la información son herramientas fundamentales para reducir este tipo de conductas, por lo que consideraron necesario continuar realizando actividades de capacitación dirigidas a distintos sectores de la población.

Durante el encuentro también se promovió la solidaridad entre mujeres y la importancia de acompañar a quienes enfrentan situaciones de violencia digital, evitando la revictimización y fomentando la denuncia ante las autoridades competentes cuando sea necesario.

Las asistentes participaron con preguntas e intercambiaron experiencias relacionadas con el uso cotidiano de las redes sociales, lo que permitió generar un diálogo sobre los desafíos que enfrentan actualmente las mujeres en el entorno digital.

La Secretaría Estatal de las Mujeres del PAN Colima reiteró que continuará impulsando actividades enfocadas en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, así como programas de capacitación que contribuyan a prevenir la violencia en cualquiera de sus modalidades.