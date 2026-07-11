Esthela Damián llama a médicos especialistas de Acapulco a fortalecer la transformación en Guerrero

Esthela Damián Peralta

Esthela Damián Peralta, sostuvo un encuentro con médicos especialistas de Acapulco, donde reconoció su vocación de servicio y los convocó a seguir contribuyendo a la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación en Guerrero, con un enfoque de sensibilidad social y atención a quienes más lo necesitan.

Durante la reunión destacó la importancia del trabajo que realizan los profesionales de la salud y aseguró que su labor representa un ejemplo de compromiso con la población, especialmente con los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Al dirigirse a los asistentes, recordó enseñanzas compartidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como una de sus principales referencias políticas.

“Mi maestra nos refería algunas palabras del Papa Francisco y nos decía que nunca hay que mirar para abajo a nadie, excepto para darle la mano. Por eso, para mí es fundamental encontrarme con gente que tiene la calidad humana de voltear a ver a quien más lo está necesitando, ayudando a quienes están en situación de inequidad frente a los demás”, expresó.

Además de reconocer el trabajo del gremio médico, Esthela Damián escuchó a jóvenes de escuelas públicas de la región que manifestaron su interés por estudiar Medicina, pero también las dificultades económicas que enfrentan para continuar su formación profesional.

Ante ellos, afirmó que buscará generar condiciones que permitan reducir esas barreras y brindar mayores oportunidades a quienes desean convertirse en médicos.

“La educación es un derecho, no un privilegio. A esos jóvenes les digo: nunca se den por vencidos, nunca piensen que no lo van a lograr, siempre alcancen sus sueños. Estamos buscando las condiciones para darles un piso parejo y las herramientas necesarias para que se conviertan en los mejores médicos”, señaló.

La exfuncionaria federal reiteró que la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud es una prioridad y consideró que Guerrero cuenta con jóvenes con el talento suficiente para contribuir al desarrollo de la entidad.

Al concluir el encuentro, refrendó su compromiso y lealtad con los ideales de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que la transformación solo puede construirse con el trabajo conjunto entre sociedad y autoridades.

Finalmente, expresó su reconocimiento a los médicos especialistas por su entrega cotidiana y afirmó que regresa a Guerrero con la confianza de que, mediante el esfuerzo colectivo, será posible impulsar cambios en beneficio de la población.

“Entre todos vamos a lograr un gran cambio para esta bella tierra, con el anhelo y la certeza de que aquí saldrán los próximos doctores y profesionistas que Guerrero necesita”, concluyó.