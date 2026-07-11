Guardia Nacional realiza jornadas de labor social en escuelas de Puebla

La Guardia Nacional, en coordinación con el Gobierno de Puebla, llevó a cabo una jornada de labor social en diversas instituciones educativas de la entidad con el propósito de fortalecer la convivencia, fomentar la participación ciudadana y contribuir a la formación de entornos escolares más seguros para niñas, niños y jóvenes.

Las actividades fueron encabezadas por personal de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, que trabajó de manera conjunta con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia en acciones enfocadas a mejorar los espacios escolares y fortalecer la relación entre las autoridades y la comunidad educativa.

De acuerdo con el Gobierno de Puebla, estas jornadas forman parte de la estrategia de proximidad social impulsada por la corporación, la cual busca acercar a los elementos de seguridad con la ciudadanía mediante actividades que beneficien directamente a la población y promuevan una cultura de prevención y colaboración.

Durante la jornada se realizaron labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en planteles educativos, además de actividades recreativas y de integración con estudiantes. También se desarrollaron acciones para fortalecer valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo entre los alumnos.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de iniciativas buscan generar entornos dignos y saludables para que las y los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas en mejores condiciones, al tiempo que se fortalece el vínculo entre las instituciones de seguridad y la sociedad.

Asimismo, destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno de Puebla y la Guardia Nacional permite impulsar acciones preventivas dentro de las escuelas, favoreciendo la participación de la comunidad educativa en temas relacionados con la seguridad, la cultura de la paz y la prevención de riesgos.

La Guardia Nacional ha desarrollado en distintos municipios del estado actividades de proximidad social que incluyen pláticas preventivas sobre el uso responsable de las redes sociales, prevención del delito, orientación para la denuncia ciudadana y promoción de los derechos de las mujeres, entre otras acciones dirigidas a estudiantes y docentes.

El Gobierno estatal reconoció la participación de las comunidades escolares y de los elementos de la corporación, quienes colaboraron de manera conjunta para mejorar las instalaciones educativas y reforzar el compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones.

Las autoridades señalaron que estas acciones reflejan el compromiso de mantener una coordinación permanente entre los diferentes niveles de gobierno para impulsar programas que beneficien a la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas públicas del estado.