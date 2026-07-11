Gobernadora Yeraldine Bonilla nombra nuevos titulares en CONFÍE, Conalep y Desarrollo Urbano Tres Ríos

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, tomó protesta a Samuel Octavio Ojeda Gastélum como director general de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica y la Innovación del Estado de Sinaloa (CONFÍE); a Rigoberto Velázquez Elenes como director general de Conalep Sinaloa; y a Christian Zazueta Díaz como director de Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Durante el acto, la mandataria estatal exhortó a los nuevos funcionarios a desempeñar sus responsabilidades con honestidad, compromiso y responsabilidad, privilegiando el sentido social y humano de la administración estatal para responder a las necesidades de la población sinaloense.

Samuel Octavio Ojeda Gastélum es doctor en Ciencias Sociales y reconocido historiador sinaloense. Por su parte, Rigoberto Velázquez Elenes ha desarrollado su trayectoria profesional como consultor empresarial especializado en marketing digital, mientras que Christian Zazueta Díaz ha colaborado en el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense y en la Secretaría de Obras Públicas del estado.

Con estos nombramientos, el Gobierno de Sinaloa busca fortalecer áreas estratégicas relacionadas con la investigación científica, la educación media superior y el desarrollo urbano, como parte de las acciones para impulsar el crecimiento de la entidad.