Mara Lezama reafirma cooperación estratégica de México con el Departamento de Seguridad de EU

El gobierno de Quintana Roo recibió un reconocimiento por el trabajo coordinado para proteger a los visitantes y residentes de la entidad (Especial)

Colaboración binacional — Con el objetivo de reforzar la colaboración entre México y Estados Unidos, este sábado la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con funcionarios del Departamento de Seguridad del vecino país del norte, con quienes revisó los avances en materia de seguridad y para fortalecer la cooperación binacional entre ambas naciones.

“Esta tarde recibimos a integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, con quienes revisamos los avances en materia de seguridad y fortalecemos la cooperación binacional para seguir dando mejores resultados”, subraya la mandataria de Quintana Roo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Mara Lezama evaluó junto con sus visitantes las estrategias conjuntas enfocadas en combatir a la delincuencia organizada y para salvaguardar la paz en la región.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara L;ezama, revisó con funcionarios estadounidenses los avances en materia de seguridad de la entidad (Especial)

Durante este encuentro, el gobierno de Quintana Roo recibió un reconocimiento por el trabajo coordinado para proteger a los visitantes y residentes de la entidad.

Sobre este reconocimiento, la Jefa del Ejecutivo estatal destacó en otro mensaje de su cuenta de la red social X, que “en #QuintanaRoo sabemos que la seguridad se construye en equipo. Seguiremos fortaleciendo la cooperación binacional para combatir la delincuencia y proteger a nuestras familias y visitantes”.

La distinción para la administración de Mara Lezama fue por las acciones en materia de seguridad que se llevan a cabo en la entidad, no solo para protección de los quintanarroenses, sino también para todos sus visitantes nacionales y extranjeros, en su gran mayoría turistas estadounidenses.

“Recibimos un reconocimiento por los resultados y el trabajo coordinado que realizamos para fortalecer la paz y la seguridad de las y los quintanarroenses, así como de quienes visitan nuestro estado”, indicó.

La Crónica de Hoy 2026