Tamaulipas busca que Gómez Farías, Hidalgo y González obtengan el nombramiento de Pueblos Mágicos

El Gobierno de Tamaulipas trabaja para que los municipios de Gómez Farías, Hidalgo y González obtengan el nombramiento de Pueblo Mágico, con el objetivo de fortalecer el turismo, impulsar la economía local y dar mayor proyección a los atractivos naturales, culturales e históricos de estas localidades.

El secretario de Turismo del estado, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que las autoridades estatales mantienen una estrategia de acompañamiento con los tres municipios para que estén preparados cuando el Gobierno de México emita una nueva convocatoria para incorporar más destinos al programa federal de Pueblos Mágicos.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con dos Pueblos Mágicos: Tula y Mier. Sin embargo, la administración estatal busca ampliar esta lista para que más regiones puedan beneficiarse del crecimiento turístico y de las oportunidades económicas que representa este reconocimiento.

El funcionario explicó que el trabajo no solo consiste en presentar la solicitud, sino en fortalecer la infraestructura turística, mejorar la imagen urbana, conservar el patrimonio histórico y promover las tradiciones de cada municipio para cumplir con los requisitos establecidos por la Federación.

Uno de los municipios que busca obtener esta distinción es Gómez Farías, reconocido por su riqueza natural y por formar parte de la Reserva de la Biosfera El Cielo, considerada una de las áreas naturales más importantes del país. En este lugar los visitantes pueden realizar actividades como senderismo, observación de aves, recorridos por ríos, campamentos y paseos en contacto con la naturaleza.

Además de sus paisajes, Gómez Farías ofrece opciones de hospedaje en cabañas y hoteles, así como una gastronomía basada en productos regionales, lo que lo convierte en un destino atractivo para quienes buscan turismo ecológico y de aventura.

Por su parte, Hidalgo y González también cuentan con historia, tradiciones, arquitectura y espacios naturales que pueden fortalecer su oferta turística. La Secretaría de Turismo trabaja con ambos municipios para desarrollar proyectos que permitan mejorar su competitividad y aumentar las posibilidades de obtener el nombramiento federal.

Hernández Rodríguez señaló que el propósito es que los tres municipios lleguen preparados a la siguiente convocatoria, ya que el reconocimiento como Pueblo Mágico puede traducirse en una mayor llegada de visitantes, generación de empleos y beneficios para comerciantes, prestadores de servicios y productores locales.

El Gobierno estatal destacó que durante los últimos meses también se han realizado inversiones para fortalecer los actuales Pueblos Mágicos de Tula y Mier mediante obras de infraestructura y acciones de promoción turística, experiencia que ahora busca replicarse en otros municipios con potencial.

Las autoridades consideran que el turismo representa una de las principales oportunidades para impulsar el desarrollo regional, por lo que continúan promoviendo proyectos que permitan preservar la identidad de las comunidades y, al mismo tiempo, atraer nuevas inversiones.