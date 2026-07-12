Beatriz Mojica suma a más de 500 productores, ganaderos y pescadores a su Asamblea Nacional

Beatriz Mojica en Atoyac de Álvarez

Más de 500 productores, ganaderos, empresarios, pescadores, integrantes del magisterio, comisarios, excomisarios, transportistas e integrantes de la sociedad civil se sumaron al proyecto de la Consejera Nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, durante su visita a Atoyac de Álvarez.

Fernando Valderrama Ocampo, presidente de la cooperativa pesquera de la comunidad de Llano Real, habló a nombre de 50 socios: “Estamos ahorita todos los socios respaldando a la senadora Beatriz”. Valderrama Ocampo detalló que la cooperativa opera principalmente en la Laguna de Mitla, donde se pesca mojarra y tilapia. Junto a él se sumaron Efrén Fuentes Celestino y Alejandro Villanueva Celestino, también integrantes de la cooperativa.

Además de Yanelli Hernández Martínez, expresidenta municipal de Atoyac y ex diputada local, al proyecto de Mojica Morga se incorporaron la expresidenta municipal de Atoyac, Julieta Martínez Pérez; la regidora de Tecpan de Galeana, Claudia Torres Lucas; Tomás Hérnandez Palma, expresidente municipal de San Marcos; así como liderazgos sociales y representantes de la sociedad civil de la Costa Grande.

Entre los liderazgos que cerraron filas destacó Rogelio Hernández Cruz, coordinador estatal de la organización transportista “Un Nuevo Horizonte Para Guerrero”, que aglutina a más de 25 mil personas en todo el estado.

“Respaldar a la maestra Beatriz Mojica, por su trabajo, su trayectoria, pero sobre todo las ganas de sacar al estado de Guerrero adelante. Esa es la principal tarea por la cual nos estamos adhiriendo a Beatriz Mojica”, afirmó Hernández Cruz.