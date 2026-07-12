Localizan el cuerpo de la cuarta víctima atrapada en la gruta Chichicazapan de Cuetzalan

Gruta Chichicazapan

El Ayuntamiento de Cuetzalan confirmó la noche del sábado la localización de la cuarta y última persona que permanecía desaparecida al interior de la gruta Chichicazapan, en la Sierra Norte de Puebla. Sin embargo, las complicadas condiciones del lugar y las lluvias persistentes obligaron a suspender temporalmente las maniobras de rescate, que fueron reanudadas alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con este hallazgo, las autoridades informaron que ya fue ubicado el total de las víctimas del accidente ocurrido desde el pasado 7 de julio, aunque tres de los cuerpos continúan dentro de la caverna a la espera de ser recuperados.

Complicación en el rescate

Las autoridades municipales señalaron que el incremento del caudal, las precipitaciones constantes y la compleja geografía de la gruta han dificultado cada una de las labores de rescate.

Tan solo durante la jornada del sábado, los equipos especializados trabajaron cerca de 12 horas intentando extraer dos cuerpos que habían sido localizados desde el viernes, pero las condiciones impidieron concluir la operación.

De acuerdo con el Ayuntamiento, ambos quedaron atrapados detrás de una cascada, en una cavidad estrecha hasta donde fueron arrastrados por la fuerza del agua, situación que complicó su recuperación e incluso retrasó el proceso formal de identificación.

Ante el riesgo para los rescatistas, las maniobras fueron suspendidas temporalmente y reanudadas durante la madrugada del domingo bajo protocolos especiales de seguridad.

Identidad de las victimas

El gobierno municipal informó que las personas fallecidas fueron identificadas como Ismael Peña, de 40 años; sus hijas Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20 años, y Karime Antonio Peña, de 24; además de José Agustín de los Santos, de 31 años, cuñado de una de las jóvenes.

Hasta antes del hallazgo de los tres cuerpos restantes, únicamente había sido recuperado José Agustín de los Santos, cuyos restos fueron extraídos el miércoles y posteriormente entregados a sus familiares para ser sepultados en su municipio de origen, Chignautla.

Evitar ingreso a las grutas en temporada de lluvias

Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de lluvias para la región de Cuetzalan, el gobierno municipal exhortó a prestadores de servicios turísticos, visitantes y habitantes a no ingresar a grutas, cavernas, ríos y otros espacios naturales durante esta temporada.

También pidió atender en todo momento las recomendaciones de Protección Civil para evitar accidentes similares.