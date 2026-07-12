“El que no esté feliz en este país, debería de retirarse” dice la dirigente estatal de Morena en Colima

Mitsuko Márquez Sus declaraciones, realizadas al abordar el caso de Ismael "El Mayo" Zambada y la defensa de la soberanía nacional, provocaron diversas reacciones.

Las declaraciones de la presidenta estatal de Morena en Colima, Mitsuko Márquez, generaron polémica luego de asegurar que quienes no estén satisfechos con la situación del país “deberían retirarse de este país”, al considerar que México atraviesa un momento positivo.

El mensaje fue difundido en redes sociales y rápidamente dio paso a un intercambio de posturas entre simpatizantes y críticos, quienes debatieron el alcance de sus palabras y el contexto en el que fueron pronunciadas.

Durante su intervención, Márquez sostuvo que México es “un país maravilloso” y afirmó que cuenta con “una economía estupenda”. Como ejemplo, mencionó los resultados económicos dados a conocer recientemente por la Gobierno Federal y señaló que incluso eventos como un partido de futbol reflejan, a su juicio, la grandeza del país.

En ese contexto, pidió que autoridades, ciudadanía, empresarios y medios de comunicación cierren filas para proteger al país.

“Todo aquel que no esté feliz en este país debería retirarse de este país. Este país es maravilloso, es grandioso, tiene una economía estupenda (...) todos debemos de cerrar filas”, expresó.

Las palabras de la dirigente estatal no pasaron desapercibidas, entre las reacciones también aparecieron publicaciones que señalan problemas como la inseguridad, la inflación, el desabasto de medicamentos y otros temas que, según sus autores, explican el descontento de una parte de la población.