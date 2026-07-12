Carlos Torres Piña llama desde Tlalpujahua a fortalecer la unidad y defender la transformación

Carlos Torres Piña El aspirante llama a respaldar a los sectores productivos y mantener la organización ciudadana para fortalecer el proyecto de transformación en Michoacán.

Con un mensaje centrado en la organización social y la participación ciudadana, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, visitó el municipio de Tlalpujahua, donde sostuvo un encuentro con habitantes de la región para dialogar sobre los retos del estado y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

Durante la asamblea informativa, Torres Piña agradeció la participación de familias, liderazgos comunitarios, artesanos, comerciantes, productores, prestadores de servicios turísticos, jóvenes y mujeres que acudieron al encuentro para expresar su apoyo y compartir las necesidades de sus comunidades.

Afirmó que recorrer cada municipio permite conocer de primera mano la realidad que enfrentan las personas y sostuvo que la transformación debe construirse desde el territorio y no únicamente desde las oficinas o entre actores políticos.

“Escuchar directamente al pueblo es la mejor forma de entender lo que necesita cada comunidad”, expresó durante su intervención.

Sectores productivos

El aspirante señaló que Tlalpujahua representa un ejemplo del trabajo y la creatividad de su gente, gracias al esfuerzo de quienes mantienen viva la actividad artesanal, los talleres de esferas, el comercio, el turismo y la producción local.

Consideró que estos sectores deben participar activamente en las decisiones relacionadas con el desarrollo del municipio y de toda la región, pues son quienes impulsan la economía y preservan la identidad de la zona.

“La transformación se trata de dignificar al pueblo trabajador, de reconocer a quienes producen, crean, cultivan, comercian y sostienen a sus familias con su esfuerzo diario. Michoacán es un pueblo trabajador, y por eso también es un pueblo que sabe defender su dignidad y su soberanía”, afirmó.

Añadió que fortalecer a los artesanos, al sector turístico y a las actividades productivas permitirá generar mayores oportunidades para las familias y conservar los oficios que distinguen a Tlalpujahua.

Defender la soberanía

Torres Piña recordó que esta región de Michoacán cuenta con una historia ligada a la lucha por la Independencia y la defensa de la soberanía nacional, por lo que consideró que ese legado debe mantenerse vigente.

En ese sentido, sostuvo que quienes buscan regresar al antiguo régimen intentan recuperar privilegios y recurren al respaldo de actores externos porque, dijo, ya no cuentan con el apoyo de la población.

“Quienes quieren volver al antiguo régimen saben que ya no cuentan con el respaldo del pueblo y por eso buscan apoyo fuera del país. Nuestra respuesta debe ser más organización, más conciencia y más unidad para defender lo conquistado y seguir avanzando”, manifestó.

Al finalizar la reunión, el aspirante agradeció el respaldo recibido por las comunidades de la región e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada y participar en las actividades de organización territorial.

Reiteró que la transformación es un proyecto construido por la ciudadanía y aseguró que será la propia población quien continúe fortaleciéndolo.

“La transformación no pertenece a una persona ni a un grupo; pertenece al pueblo que la hizo posible y será el pueblo quien la defienda”, concluyó.