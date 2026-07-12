Fabiola Alanís lleva a Uruapan el trabajo territorial de Morena y promueve programas de la 4T

Fabiola Alanís

Las calles y colonias de Uruapan volvieron a ser el punto de encuentro entre Fabiola Alanís y habitantes del municipio. En una nueva jornada de trabajo territorial, la fundadora de Morena recorrió diversas zonas para dialogar directamente con las familias e informarles sobre los programas sociales y proyectos que forman parte del denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Durante las visitas, Alanís explicó las acciones que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, además de reiterar que el contacto directo con la ciudadanía seguirá siendo una de las principales tareas del movimiento.

En el recorrido, la morenista destacó que Uruapan ocupa un lugar estratégico dentro del desarrollo económico de Michoacán y forma parte de las prioridades del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Señaló que esta estrategia contempla inversiones en infraestructura carretera, educación, seguridad, salud y el fortalecimiento de las cadenas productivas que impulsan la economía de la región, reconocida por su actividad aguacatera.

Alanís recordó que en el municipio miles de personas reciben apoyos a través de los Programas para el Bienestar. Entre ellos mencionó las pensiones para personas adultas mayores, Mujeres Bienestar, becas educativas, apoyos para personas con discapacidad y diversos programas dirigidos al campo.

Asimismo, indicó que el Plan Michoacán también incorpora proyectos para mejorar la movilidad, generar mayores oportunidades para las y los jóvenes y fortalecer la presencia institucional en una de las regiones con mayor dinamismo económico del estado.

Durante el encuentro con vecinos, Fabiola Alanís aseguró que la mejor manera de mantener el vínculo con la ciudadanía es recorrer las comunidades e informar de manera directa sobre las acciones gubernamentales.

“Nuestro compromiso es seguir caminando el territorio, escuchando a la gente e informando, casa por casa, cómo la transformación se traduce en derechos, programas e inversión pública que benefician directamente a las familias”, expresó.

Añadió que este tipo de recorridos también permiten conocer de primera mano las inquietudes de la población y mantener una comunicación permanente con las comunidades.

La fundadora de Morena afirmó que la organización territorial continúa siendo una de las principales fortalezas del movimiento. En ese sentido, sostuvo que respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum implica mantener una estructura cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la unidad y la participación social.

“Desde Uruapan seguimos construyendo organización, fortaleciendo la unidad y llevando el mensaje de que la transformación continúa dando resultados para Michoacán. La defensa de nuestra soberanía también pasa por mantener un pueblo informado, organizado y participativo”, concluyó.