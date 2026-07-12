Tormenta Negra llegará a México este 12 de julio: estos serán los estados más afectados y el pronóstico del clima

Tormenta negra golpeará México HOY 13 de junio de 2026: estos estados esperan lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este domingo 12 de julio. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué es una Tormenta Negra?

Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.

Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.

Tormenta Negra hoy 12 de julio: Estos son los estados más afectados por este fenómeno

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más intensas se concentrarán en cinco entidades del país, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Los estados con mayor riesgo son Michoacán, principalmente en la zona centro y la costa; Guerrero, en las regiones este y oeste; Oaxaca, al norte y occidente; el sureste de Puebla y las regiones centro y sur de Veracruz.

En un segundo nivel de intensidad se ubican las lluvias de 50 a 75 milímetros, previstas para diversas zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, la costa de Chiapas y el occidente de Tabasco.

Por otra parte, se pronostican precipitaciones de 25 a 50 milímetros en el sur de Sinaloa, el occidente de Zacatecas, así como en la Ciudad de México y el suroeste del Estado de México.

En tanto, los intervalos de chubascos, con acumulados que podrían ir de 5 a 25 milímetros, afectarán a Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, el pronóstico contempla lluvias aisladas, con acumulados de hasta 5 milímetros, para algunas zonas de Baja California Sur y Aguascalientes. Esta distribución refleja que gran parte del territorio nacional continuará bajo condiciones de inestabilidad atmosférica durante la jornada.