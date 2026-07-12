Accidente en la autopista Guadalajara-Tepic deja al menos 9 muertos y varios desaparecidos

Accidente en la Guadalajara–Tepic (x)

Autoridades estatales reportaron un fatal accidente en la autopista Guadalajara-Tepic que involucró a un tractocamión y un grupo de trabajadores que realizaban labores de mantenimiento. El incicente afectó a un total de ocho vehículos, uno de los cuales se incendió.

Esto ocurrió en las inmediaciones de la Caseta Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo.

El saldo es de al menos 9 muertos, 10 lesionados, entre ellos dos elementos de la Guardia Nacional. Los servicios de emergencia atienden a dos oficiales de la Guardia Nacional que resultaron gravemente lesionados durante el choque.

Entre los muertos se encuentran dos menores de edad y siete adultos, la mayoría calcinados, así como 13 lesionados de gravedad

Elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de personal civil de la Caseta Plan de Barrancas, detuvieron al conductor del tractocamión. Los equipos de búsqueda y rescate continúan labores en el lugar, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar.

Debido a las intensas labores de rescate, atención médica y retiro de las unidades siniestradas, la circulación permaneció cerrada en dicho tramo de la vialidad. Por esto, fueron implementados desvíos alternos para dejar transitar a los vehículos. Los que se dirigían hacia Guadalajara eran canalizados por Ixtlán del Río, mientras que los usuarios con destino a Tepic debían utilizar la ruta alterna por Magdalena.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades.