Con tan solo 11 años, Adhara Pérez obtiene una maestría y rompe récords académicos

A los 11 años de edad, cuando la mayoría de los niños cursan la primaria, Adhara Maite Pérez Sánchez ya había logrado un objetivo que para muchas personas requiere varios años de estudio: obtener una maestría. Su historia se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo, talento y perseverancia, además de inspirar a miles de jóvenes en México y el mundo.

Originaria de Veracruz, Adhara fue diagnosticada con síndrome de Asperger cuando tenía apenas tres años. Durante sus primeros años escolares enfrentó problemas de acoso por parte de algunos compañeros, situación que afectó su desarrollo y llevó a su familia a buscar un entorno educativo que respondiera a sus necesidades y potenciara sus capacidades.

Fue entonces cuando ingresó al Centro de Atención al Talento (Cedat), donde especialistas detectaron sus altas capacidades intelectuales. Con un coeficiente intelectual de 162, superior al que se atribuye a científicos como Albert Einstein y Stephen Hawking, Adhara comenzó a avanzar rápidamente en su formación académica.

Gracias a su desempeño, concluyó la educación primaria a los cinco años y la secundaria a los seis. Posteriormente cursó el bachillerato y continuó con estudios universitarios hasta obtener una ingeniería. Su ritmo de aprendizaje le permitió seguir preparándose y, a los 11 años, alcanzó el grado de maestría, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes de México en conseguir este logro.

Sin embargo, para Adhara el éxito académico no representa la meta final. Desde pequeña ha expresado su deseo de convertirse en astronauta y formar parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Mientras trabaja para cumplir ese sueño, participa en actividades de divulgación científica y promueve el interés por las matemáticas, la tecnología y la exploración espacial entre niñas y jóvenes mexicanas.

La joven veracruzana también ha compartido parte de su experiencia para visibilizar los retos que enfrentan las personas dentro del espectro autista. Su historia demuestra que, con apoyo familiar, acceso a educación adecuada y oportunidades, es posible desarrollar plenamente el talento sin importar la edad o las condiciones personales.

Especialistas consideran que casos como el de Adhara resaltan la importancia de identificar de manera oportuna a niñas y niños con altas capacidades, así como de ofrecer programas educativos que respondan a sus necesidades. También subrayan la relevancia de combatir el acoso escolar para evitar que estudiantes con gran potencial abandonen sus estudios o vean limitado su desarrollo.

Actualmente, Adhara Pérez continúa preparándose académicamente y mantiene firme su objetivo de llegar al espacio. Su trayectoria ha sido reconocida en distintos foros nacionales e internacionales, convirtiéndola en un referente para quienes buscan demostrar que el talento, acompañado de disciplina y oportunidades, puede romper cualquier barrera.