Sectur reconoce a empresas y prestadores de servicios por elevar la calidad turística en Mazatlán

La Secretaría de Turismo de Sinaloa (Sectur) entregó reconocimientos y certificaciones a empresas y prestadores de servicios turísticos de Mazatlán como parte de las acciones para fortalecer la calidad, la profesionalización y la competitividad del destino, uno de los más importantes del país.

La ceremonia fue encabezada por la secretaria de Turismo del estado, Mireya Sosa Osuna, quien destacó que estos reconocimientos representan el compromiso de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías de turistas y otros prestadores de servicios por ofrecer una mejor atención a los visitantes y mantener altos estándares de calidad.

Durante el evento se entregaron 37 Distintivos H, que reconocen a establecimientos que cumplen con medidas de higiene en el manejo de alimentos; 19 reconocimientos del programa México Anfitrión 2026, enfocados en mejorar la atención al turista de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026; además de 47 certificados del Registro Nacional de Turismo (RNT) para empresas del sector que cumplen con la normatividad vigente.

Mireya Sosa señaló que estas certificaciones reflejan el esfuerzo constante del sector turístico por mantenerse actualizado y brindar servicios de calidad a quienes visitan Mazatlán y otros destinos de Sinaloa. Agregó que el trabajo conjunto entre gobierno y empresarios permite fortalecer la confianza de los turistas y mejorar la imagen del estado a nivel nacional e internacional.

La funcionaria también resaltó que el programa México Anfitrión 2026 cobra especial relevancia debido a que México será una de las sedes del Mundial de Futbol FIFA 2026, lo que representa una oportunidad para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Por ello, indicó que es importante que el personal del sector turístico continúe capacitándose para ofrecer experiencias de calidad y una atención profesional.

La Secretaría de Turismo busca impulsar una cultura de mejora continua entre los prestadores de servicios y fortalecer la posición de Mazatlán como un destino competitivo, preparado para atender a un mayor número de visitantes en los próximos años, especialmente ante eventos internacionales que incrementarán la llegada de turistas al país.

En la ceremonia participaron representantes de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de servicios turísticos y asociaciones del sector, quienes recibieron los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades turísticas.

Las autoridades destacaron que el Registro Nacional de Turismo brinda mayor certeza a los visitantes al identificar a empresas que operan de manera formal, mientras que los distintivos y certificaciones impulsan la mejora continua en los establecimientos y contribuyen a elevar la competitividad del destino.

Asimismo, se reconoció el trabajo de quienes decidieron participar en los procesos de capacitación y evaluación para obtener estas acreditaciones, ya que ello demuestra su interés por mejorar el servicio y ofrecer una experiencia segura y de calidad a los turistas.

Mazatlán es uno de los principales destinos turísticos de Sinaloa y cada año recibe a miles de visitantes atraídos por sus playas, gastronomía, actividades culturales y eventos internacionales. Por ello, la profesionalización del sector es considerada una estrategia importante para mantener el crecimiento de la actividad turística y generar una mayor derrama económica para la entidad.