Inauguran renovación peatonal de cinco calles del Centro Histórico de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró la renovación peatonal de cinco calles estratégicas del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, una obra que forma parte del programa Oaxaca Camina y que busca mejorar la movilidad, la accesibilidad y la imagen urbana de la capital del estado.

Durante el acto inaugural, el mandatario estatal señaló que este proyecto beneficiará a más de 270 mil habitantes, además de miles de turistas que diariamente recorren el primer cuadro de la ciudad. Explicó que la intervención tiene como objetivo recuperar los espacios públicos y brindar condiciones más seguras y cómodas para quienes transitan por esta zona.

Las obras consistieron en la rehabilitación de cinco vialidades ubicadas en el Centro Histórico, donde se priorizó el paso de los peatones. Entre los trabajos realizados destaca la ampliación de banquetas con cantera verde, material característico de la arquitectura oaxaqueña, así como la instalación de guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, lo que permitirá una movilidad más segura e incluyente.

Asimismo, se colocó nuevo mobiliario urbano para mejorar la funcionalidad de estos espacios y ofrecer mayor comodidad tanto a habitantes como a visitantes. Con estas acciones, el gobierno estatal busca fortalecer la conservación del patrimonio histórico y al mismo tiempo adaptar la infraestructura a las necesidades actuales de la población.

Salomón Jara destacó que el programa Oaxaca Camina forma parte de una estrategia para transformar la movilidad en la capital del estado, privilegiando al peatón y promoviendo calles más accesibles, ordenadas y seguras. Agregó que estas obras también contribuyen a impulsar la actividad comercial y turística del Centro Histórico, considerado uno de los principales atractivos de Oaxaca.

Inauguran renovación peatonal de cinco calles del Centro Histórico de Oaxaca

El mandatario señaló que la modernización de la infraestructura urbana debe realizarse respetando el valor histórico y cultural de la ciudad, reconocida por su riqueza arquitectónica y por ser uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Las autoridades estatales indicaron que la renovación de estas vialidades permitirá mejorar la circulación peatonal, facilitar el desplazamiento de personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias con carriolas, además de brindar una mejor imagen para quienes visitan la ciudad.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que la rehabilitación contribuirá a hacer más agradable el recorrido por el Centro Histórico y facilitará el acceso a los establecimientos comerciales. También consideraron que contar con banquetas más amplias y espacios mejor organizados puede favorecer la convivencia y fortalecer la actividad económica en esta parte de la capital.

El programa Oaxaca Camina contempla una serie de acciones orientadas a recuperar espacios públicos, mejorar la infraestructura urbana y fomentar una movilidad más sostenible. De acuerdo con el gobierno estatal, estas obras forman parte de una estrategia para construir ciudades más inclusivas, donde las personas puedan desplazarse con mayor seguridad y comodidad