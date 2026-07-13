Gobierno de Oaxaca exige justicia ante asesinatos de migrantes mexicanos en Estados Unidos

Gobierno de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, demandó justicia para las 17 personas migrantes mexicanas que han perdido la vida en situaciones relacionadas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos. También respaldó las medidas emprendidas por el gobierno federal para esclarecer estos hechos y castigar a los responsables.

“En Oaxaca sabemos de migración, porque somos un estado expulsor y de tránsito migrante, la presidenta de México ha sido clara y firme, no seremos omisos, por eso, desde Oaxaca refrendo el respaldo total para llevar estos casos ante las autoridades respectivas”, declaró Jara Cruz.

Asimismo, el gobernador exigió justicia por la vía legal y diplomática para que las personas responsables respondan ante las autoridades.

Jara Cruz reiteró hizo un llamado a la población que tienen un familiar en Estados Unidos, que el gobierno federal está obligado a dar atención a todas y todos, y el gobierno estatal a brindar acompañamiento. “No los dejaremos solos”, expresó.

El mandatario estatal dio a conocer que, el gobierno federal ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta a la administración estadounidense y se ha solicitado la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Además, Jara Cruz anunció que solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias ante autoridades norteamericanas y se emprenderán acciones civiles contra empresas privadas que operan los centros de detención.

“Las y los oaxaqueños en el extranjero no están solos, llevan consigo la fuerza de su pueblo y el respaldo de la Primavera Oaxaqueña”, finalizó el gobernador.

La Crónica de Hoy 2026