Imelda Castro recorrerá los 20 consejos municipales de Morena en Sinaloa

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional anunció reuniones con la estructura del partido para fortalecer la organización en el estado.

Imelda Castro Castro, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, anunció que realizará un recorrido por los 20 consejos municipales de Morena en la entidad, como parte de las actividades de organización del partido.

La también senadora con licencia explicó que durante estas visitas sostendrá reuniones con integrantes de la estructura de Morena, entre ellos representantes seccionales y presidentes y presidentas de los consejos municipales.

Los primeros municipios que visitará serán Badiraguato, Ahome, El Fuerte y Choix. De acuerdo con lo señalado por Castro Castro, los recorridos se realizarán durante varios fines de semana, hasta completar los 20 consejos municipales que existen en Sinaloa.

La coordinadora estatal indicó que después de concluir estas reuniones también se realizarán encuentros con las rutas de los coordinadores territoriales, con el objetivo de continuar con los trabajos de organización dentro del partido.

Castro Castro señaló que uno de los objetivos de estas actividades es mantener la unidad de Morena y de la Cuarta Transformación en Sinaloa. Además, mencionó que se busca continuar con la coordinación entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante sus declaraciones, la coordinadora también habló sobre los anuncios realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente visita a Sinaloa. Entre los temas que destacó se encuentran apoyos para el campo, educación, salud y energía eléctrica.

Uno de los anuncios mencionados fue la ampliación por un mes del subsidio a la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), medida que, según Castro Castro, representa más de 500 millones de pesos.

También destacó los compromisos relacionados con la comercialización del maíz y otros granos, así como las acciones anunciadas para combatir la pesca ilegal de camarón.

En materia educativa, mencionó la construcción de 20 nuevas preparatorias en el estado, mientras que en el sector salud destacó el anuncio de 400 consultorios gratuitos, cada uno con farmacia y medicamentos.

Otro de los programas mencionados fue Jóvenes Unen al Barrio, del cual señaló que tendría más de 5 mil personas beneficiadas, de acuerdo con los datos que presentó durante sus declaraciones.

Los recorridos por los consejos municipales se realizarán en un contexto de reorganización de la estructura de Morena en Sinaloa. Castro Castro fue presentada en agosto de 2026 como coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, una figura que forma parte del proceso interno del partido previo a la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.

Con las reuniones en los municipios, la dirigente estatal busca tener contacto con las estructuras locales y conocer el trabajo que realizan los representantes del partido en las diferentes regiones de Sinaloa.

La agenda comenzará en Badiraguato, Ahome, El Fuerte y Choix, para posteriormente continuar con los demás municipios hasta completar los 20 consejos municipales.De esta manera, Morena continuará con sus actividades internas de organización en Sinaloa, mientras su coordinadora estatal mantiene reuniones con representantes locales y con las estructuras que participan en los trabajos del partido en la entidad.