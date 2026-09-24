Verónica Díaz Robles llama a fortalecer la organización de la transformación en Zacatecas

La coordinadora por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó la importancia de escuchar a las comunidades y mantener el diálogo en los municipios.

Verónica Díaz Robles destaca la importancia de escuchar a las comunidades

Verónica del Carmen Díaz Robles, coordinadora por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, hizo un llamado a mantener el diálogo y fortalecer la organización en las comunidades y municipios del estado. Durante su participación en el programa Sonido Estrella, conducido por Alejandro Valencia, Díaz Robles habló sobre la situación de Zacatecas y destacó la importancia de mantener cercanía con la población para continuar con los trabajos relacionados con la transformación.

A través de sus redes sociales, la coordinadora compartió parte de su participación en el espacio radiofónico y señaló que uno de los objetivos de su trabajo será escuchar a las personas y generar encuentros en las diferentes regiones de Zacatecas. “Reafirmé mi llamado a escucharnos, encontrarnos y seguir organizándonos en cada comunidad y cada municipio”, expresó Díaz Robles en su mensaje.

Trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía

La funcionaria señaló que el trabajo territorial será un elemento importante para mantener la comunicación con la ciudadanía y conocer las necesidades que existen en las diferentes comunidades del estado. Díaz Robles fue designada como coordinadora por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, responsabilidad desde la cual ha planteado la necesidad de mantener una organización cercana a las comunidades. En su mensaje, también hizo referencia a la defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, conceptos que forman parte del nombre de la coordinación que encabeza.

La coordinadora destacó que, para avanzar en los trabajos políticos y sociales, es necesario mantener espacios de diálogo y escuchar las diferentes opiniones que existen en el estado. El llamado también contempla continuar con reuniones y actividades en los municipios, con el propósito de mantener contacto directo con las comunidades y conocer sus inquietudes.

Organización comunitaria como eje de trabajo

Para Díaz Robles, la organización territorial representa una parte importante de las actividades que se desarrollan en Zacatecas, por lo que planteó continuar recorriendo las diferentes regiones y mantener comunicación con quienes participan en este proyecto político. La coordinadora también ha utilizado sus redes sociales para informar sobre sus actividades y encuentros, con mensajes relacionados con la organización y la participación de las comunidades.

En este contexto, su participación en Sonido Estrella permitió abordar algunos de los temas relacionados con Zacatecas y reiterar su llamado a mantener abiertos los canales de comunicación. Díaz Robles señaló que escuchar y encontrarse con las personas son acciones necesarias para fortalecer el trabajo en las comunidades. También destacó la importancia de mantener la organización en cada municipio.

La agenda contempla diálogo y participación ciudadana

El trabajo territorial contempla la participación de diferentes sectores y personas que forman parte del movimiento de transformación en el estado. La coordinadora ha planteado que estos esfuerzos deben realizarse de manera cercana a la población.

Con este mensaje, Verónica del Carmen Díaz Robles continúa con sus actividades como coordinadora por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, donde plantea como parte de su agenda el diálogo, la escucha y la organización comunitaria. La coordinadora reiteró que su llamado está dirigido a mantener la comunicación y trabajar en cada comunidad y municipio del estado, con el objetivo de continuar organizando a quienes participan en la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.