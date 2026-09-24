Fiscalía de Morelos atiende casos de violencia de género y reporta avances en los casos de Aylin Rodríguez y Kimberly Ramos

Fiscalía de Morelos atiende casos de violencia de genero

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, reiteró que la Fiscalía General del Estado agotará todas las acciones a su alcance para que las mujeres víctimas de delitos reciban justicia.

Las declaraciones del funcionario formaron parte de la conferencia de prensa del Informe de Resultados de la estrategia “Morelos por la Seguridad”, correspondiente al mes de agosto.

Durante el encuentro con medios de comunicación, Blumenkron Escobar detalló el avance de diversas investigaciones relacionadas con casos en los que jóvenes universitarias y otras mujeres perdieron la vida.

Reportan avances en casos de Aylin Rodríguez y Kimberly Ramos

Respecto al feminicidio de Aylin Rodríguez Fernández, ocurrido en abril de 2025 en la colonia Morelos, del municipio de Jiutepec, el fiscal informó que Uriel “N” se encuentra procesado y que en las próximas semanas podría recibir la sentencia correspondiente.

Asimismo, sobre el caso de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, registrado en febrero de 2026, señaló que Jared Alejandro “N” está vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva mientras continúa la etapa de investigación complementaria previa al juicio.

Continúan las investigaciones en otros feminicidios

En torno a los casos de Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, ocurridos en marzo y mayo de este año, respectivamente, el fiscal indicó que las investigaciones continúan y que se han sostenido reuniones con los familiares para informarles sobre los avances.

Además, precisó que la familia de Michelle Itzayana Fuentes Calderón solicitó mantener bajo reserva parte de la información relacionada con las indagatorias.

En el caso de Claudia Tacoronte, informó que Francisco Javier “N” se encuentra vinculado a proceso por el delito de feminicidio y permanece en prisión preventiva en el municipio de Cuautla.

También hay personas procesadas en otros casos

Fernando Blumenkron Escobar también se refirió a los casos de Brenda Kelly, de una familia del municipio de Jonacatepec, y de Maylin Chino Ramos, en los cuales, afirmó, también existen personas vinculadas a proceso por las investigaciones correspondientes.

Fiscalía mantiene a las víctimas como prioridad

Con estas declaraciones, el fiscal general reiteró su compromiso con las familias afectadas por estos casos y refrendó la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Morelos de mantener a las víctimas en el centro de la procuración de justicia, al tiempo que continúan los procesos judiciales y las investigaciones en curso.