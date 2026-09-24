Julieta Ramírez dialoga con Jaime Bonilla y llama a mantener unidad de la 4T en Baja California

La coordinadora estatal destacó la importancia del diálogo y la búsqueda de coincidencias entre las fuerzas políticas que participan en la transformación.

Julieta Ramírez Padilla, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, informó que sostuvo una conversación con Jaime Bonilla Valdez, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, como parte de sus actividades para mantener el diálogo entre las fuerzas políticas relacionadas con la Cuarta Transformación.

A través de sus redes sociales, Ramírez señaló que la unidad entre los partidos que han participado en el proyecto de transformación debe construirse mediante el diálogo, el respeto y la voluntad de encontrar coincidencias, a pesar de las diferencias que puedan existir.

“Conversé con el Ing. Jaime Bonilla, Dirigente del PT en Baja California”, informó la coordinadora estatal, quien agregó que en la entidad la unidad debe construirse mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

El encuentro ocurre después de que Morena designó a Ramírez Padilla como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California. La decisión fue anunciada el pasado 15 de septiembre por la dirigencia nacional del partido, después de concluir el proceso interno para definir a quien encabezaría esta responsabilidad.Tras su designación, Ramírez ha señalado que una de sus prioridades será trabajar en la organización territorial y mantener comunicación con diferentes sectores y grupos que forman parte del movimiento político en Baja California.

La coordinadora también ha llamado a dejar atrás las diferencias surgidas durante el proceso interno de Morena y concentrarse en las tareas de organización. En declaraciones posteriores a su nombramiento, señaló que el objetivo es integrar a quienes participaron en el proceso, así como a fundadores, consejeros, activistas y ciudadanía. En este contexto se encuentra su acercamiento con Jaime Bonilla, quien actualmente encabeza al PT en Baja California. El exgobernador también ha tenido una trayectoria dentro de la llamada Cuarta Transformación y anteriormente formó parte de Morena.

La reunión entre ambos ocurre en un escenario en el que Morena y el PT mantienen conversaciones y diferencias sobre la organización política en Baja California rumbo al proceso electoral de 2027. Diversos medios han reportado que la relación entre ambos partidos ha tenido desacuerdos en la entidad, particularmente alrededor de la definición de candidaturas y de la coordinación política. Frente a este escenario, el mensaje publicado por Ramírez pone énfasis en la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación. La coordinadora planteó que las diferencias pueden abordarse mediante el diálogo y la búsqueda de puntos en común.

La dirigente estatal ha reiterado que la responsabilidad que recibió no debe entenderse como un triunfo personal, sino como una tarea de organización colectiva. Después de su designación, reconoció la participación de los diferentes equipos que estuvieron involucrados en el proceso interno y ofreció mantener una comunicación abierta con ellos. El encuentro con Bonilla forma parte de los primeros acercamientos de Ramírez con actores políticos de Baja California tras asumir la coordinación estatal. Su agenda contempla continuar con el trabajo territorial y fortalecer la organización del movimiento en los distintos municipios de la entidad.

Con este tipo de reuniones, la coordinadora busca mantener el diálogo con representantes de otras fuerzas políticas que han participado en alianzas con Morena. En su mensaje, destacó que el respeto y la búsqueda de coincidencias son elementos necesarios para mantener la comunicación entre quienes forman parte de este espacio político. Así, Julieta Ramírez continúa con sus actividades como coordinadora estatal, mientras mantiene reuniones con diferentes actores políticos de Baja California y plantea como uno de sus ejes de trabajo la organización y el diálogo.