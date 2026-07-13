Lemus anuncia plan hídrico con recursos estatales para la ZMG

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En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador Pablo Lemus aseguró que Jalisco seguirá demostrando que con trabajo en equipo y recursos propios se pueden resolver los problemas de mayor preocupación, como el del agua. Subrayó que las acciones se realizan únicamente con financiamiento estatal y descartó cualquier intento de privatización o concesión del SIAPA.

Como parte de la atención inmediata, se dará servicio con pipas y acceso gratuito a agua purificada en las colonias más afectadas. Además, se implementará un convenio para que las familias puedan adquirir garrafones mediante vales, ya sea de relleno o completamente sellados.

Alberto Esquer, jefe de Gabinete, detalló que se identificaron las zonas con mayor problemática y se desplegarán plantas potabilizadoras móviles. Por su parte, Ismael Jáuregui, director del SIAPA, informó que los equipos trabajan 24/7 en el lavado de tanques y verificación de plantas potabilizadoras como parte de las medidas de mediano plazo.

David Zamora, titular de la SIOP, anunció la rehabilitación de 66 celdas en la Planta Potabilizadora número 1, que entrarán en operación en octubre próximo. Con ello, se prevé que a finales de marzo de 2027 se logre suministrar 2 mil litros por segundo de agua de excelente calidad.

El plan también contempla acciones de largo plazo, como el fortalecimiento del sistema Chapala–Guadalajara y el bypass de La Calera, aunque el gobernador reiteró que hasta ahora no se han recibido recursos federales para infraestructura hidráulica. “No podemos esperar a la Federación, lo haremos con recursos estatales”, enfatizó.

Lemus recordó que el 60% del suministro proviene del Lago de Chapala, alimentado por el río Lerma-Santiago, y pidió a la Federación cumplir con los compromisos en esa cuenca. Asimismo, instruyó a Salvador Zamora entregar al Congreso el plan hídrico del sexenio para su análisis.

El mandatario llamó a la solidaridad de municipios, dependencias estatales y federales para que paguen sus consumos de agua al SIAPA. “Todos debemos ser parte de la solución”, afirmó, destacando que incluso la Universidad de Guadalajara ya autorizó el pago del servicio en el Auditorio Telmex.

Finalmente, Lemus invitó a la ciudadanía y a los distintos órdenes de gobierno a trabajar unidos, dejando de lado colores partidistas e intereses personales. Recordó que durante el Mundial Jalisco fue reconocida como la mejor sede de los tres países, demostrando que la unión y el trabajo en equipo son la clave para enfrentar la problemática del agua.