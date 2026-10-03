Margarita González destaca resultados a dos años de Gobierno en Morelos

Margarita González

Ante 30 mil personas reunidas en el Estadio Centenario de Cuernavaca, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia destacó los resultados de sus dos años al frente del Gobierno estatal al reafirmar su compromiso de escuchar a las comunidades, atender sus necesidades y hacer que cada recurso público se traduzca en mejores condiciones de vida.

Durante el encuentro “A 2 años de la Cuarta Transformación en Morelos”, al que acudieron pobladores provenientes de los 36 municipios, la mandataria estatal sostuvo que gobernar exige cercanía con la gente, instituciones sólidas y responsabilidad para reconocer tanto los avances como los retos que aún enfrenta la entidad.

“Hoy quiero decirles que vivo esa responsabilidad con la misma convicción con la que la asumí desde el primer día: servir a Morelos, trabajar cerca de su gente y construir un gobierno que escuche, atienda y dé resultados”, manifestó.

En cuanto a materia de seguridad, destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas federales, estatales, los municipios y la Fiscalía General del Estado; indicó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportadas por el Gobierno de México, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 4.3 casos en noviembre de 2024 a 2.1 en julio de 2026, una disminución de 51 por ciento.

“Es un avance importante. Pero sabemos también que todavía tenemos retos”, enfatizó, al señalar que la construcción de paz requiere prevenir la violencia, atender sus causas, recuperar espacios y generar oportunidades, además de mantener la presencia institucional en las comunidades.

Con esto en mente, explicó que su administración ha orientado el presupuesto hacia programas como los apoyos a personas con discapacidad, Corazón de Mujer, Pase Olin, Caravanas del Pueblo y Territorios de Paz y Buen Vivir, para respaldar a quienes más lo necesitan y acercar servicios a los lugares donde viven.

Respecto al tema de infraestructura y educación, resaltó las obras en carreteras, escuelas, techumbres y sistemas de captación de agua, así como la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chinameca y los avances en la apertura de preparatorias, inversiones que buscan mejorar la vida cotidiana y ampliar las oportunidades de formación de las juventudes.

También destacó el respaldo al campo mediante caminos de saca, maquinaria e insumos, los apoyos productivos y esquemas de financiamiento para pequeños emprendedores, además de la construcción y rehabilitación de parques deportivos y recreativos para niñas, niños y jóvenes.

En materia de salud, reconoció el apoyo del Gobierno Federal para impulsar proyectos como el Hospital IMSS-Bienestar de Jiutepec, el proyecto hospitalario del IMSS en Yecapixtla, la recuperación del Hospital Calero de Cuernavaca y un nuevo hospital en Puente de Ixtla, con el propósito de mejorar la atención a las familias morelenses.

Acompañada en el presídium por representantes de los sectores sociales, la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo estatal subrayó que la igualdad debe reflejarse en oportunidades de educación, salud, empleo, seguridad, cuidados y una vida libre de violencia.

“Cuando una mujer avanza, avanza también su familia, su comunidad y nuestro estado”, expresó.

Asimismo, destacó la creación del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos (IPIAM) y el impulso a la construcción del Centro de Medicina Tradicional en Xochitepec, como parte del compromiso de preservar los saberes ancestrales y reconocer la aportación de los pueblos originarios.

“Transformar no significa olvidar nuestras raíces. Transformar significa avanzar sin perder nuestra identidad”, señaló.

Finalmente, agradeció a los distintos sectores de la sociedad por su confianza, esfuerzo, críticas y propuestas, reiteró su apertura al diálogo y convocó a su gabinete a actuar con humildad, honestidad y responsabilidad. “Estamos aquí para servir a Morelos. No estamos aquí para servirnos de Morelos”, expresó, al reafirmar su compromiso de trabajar todos los días y sin descanso por las y los morelenses.