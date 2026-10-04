Se consolida Ensenada como destino turístico; reducción de robos marca el segundo año de Claudia Agatón

La presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz al presentar su Segundo Informe de gobierno.

Considerada la puerta de entrada a la ruta del vino del Valle de Guadalupe y uno de los principales puertos de cruceros del Pacífico mexicano, Ensenada en Baja California, recibió más de 1.4 millones de pasajeros en 389 arribos durante el último año, con una derrama económica superior a mil 124 millones de pesos,

Así lo informó la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz al presentar su Segundo Informe de Gobierno donde aseveró que el crecimiento turístico va de la mano con una ciudad más segura, limpia y con mejores servicios, lo que fortalece a Ensenada tanto para quienes la visitan como para las familias que la habitan.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de enero a julio, Ensenada registró reducciones de 19% en robos en general, 37% en robo a casa habitación, 27% en robo de vehículo y 12% en robo a negocio. La corporación municipal se fortaleció con 90 cámaras corporales y 197 radios portátiles.

En servicios, la recolección de basura alcanzó una cobertura del 97% de los hogares con la incorporación de nueve camiones y 128 contenedores. El gobierno municipal concluyó 61 obras de infraestructura básica con una inversión superior a 125 millones de pesos e inició otras 37 por más de 106 millones.

El municipio integró un calendario de 254 eventos turísticos y culturales, entre ellos el Carnaval de Ensenada, que reportó una asistencia de 410 mil personas. Para proteger la experiencia de visitantes y residentes, la policía municipal realizó más de 62 mil recorridos de vigilancia en zonas turísticas, comerciales y en el Valle de Guadalupe.

Además, se retiraron 820 toneladas de basura de las playas y se realizaron jornadas de limpieza en arroyos y colonias.

A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas se abrieron o regularizaron 307 negocios, con una inversión superior a 55 millones de pesos y 777 empleos generados. En bienestar, se entregaron más de 36 mil apoyos alimentarios, se brindaron 8 mil 700 servicios médicos con el programa Salud para Todos y se creó la Unidad Municipal para la Atención de Personas con la Condición de Espectro Autista.

Con la atención de 148 de las 168 acciones del Plan Municipal de Desarrollo, Claudia Agatón afirmó que su gobierno trabaja en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar Ávila para que Ensenada siga creciendo como destino y como un buen lugar para vivir.