DIF Tamaulipas fortalece atención social durante cuarto año de gobierno

La presidenta del DIF Tamaulipas, Maria Villareal, señaló que desde este organismo se busca acompañar la política social impulsada por el gobernador, principalmente mediante una atención cercana a la población y el fortalecimiento de los programas de asistencia.

Durante este periodo, el DIF estatal ha enfocado parte de sus acciones en niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias que requieren algún tipo de apoyo institucional. María de Villarreal destacó también el trabajo realizado por los llamados Mensajeros de Paz, quienes participan en las labores de atención y acercamiento con las comunidades de diferentes municipios del estado.

La presidenta del DIF reconoció el esfuerzo que realizan diariamente y llamó a sus integrantes a continuar con el trabajo durante la siguiente etapa de la administración estatal. Una de las principales tareas de estos grupos es mantener contacto directo con las comunidades para conocer las necesidades de las personas y acercar los servicios disponibles. De esta manera, la asistencia social busca llegar a lugares donde existen familias que requieren apoyo.

El trabajo del DIF Tamaulipas forma parte de la política social del gobierno estatal, que plantea mantener una mayor cercanía con la ciudadanía y recuperar la función de las instituciones como espacios de atención para la población. A lo largo de estos cuatro años, María de Villarreal ha participado en actividades relacionadas con la atención de grupos vulnerables y ha señalado la importancia de que los programas sociales tengan un impacto directo en la vida de las familias.

La labor también busca que los servicios de asistencia no se concentren solamente en las oficinas, sino que puedan llegar a las comunidades mediante recorridos y actividades en territorio. En este sentido, los Mensajeros de Paz tienen una participación importante, debido a que permiten mantener comunicación con las personas y detectar situaciones que requieren atención por parte de las instituciones. María de Villarreal indicó que es necesario redoblar esfuerzos para continuar con esta labor y fortalecer los programas durante los siguientes años de la administración.

El llamado ocurre mientras el gobierno de Américo Villarreal llega a su cuarto año, etapa en la que las autoridades estatales han hecho un balance de las acciones realizadas y han planteado mantener los trabajos pendientes. Desde el DIF Tamaulipas se busca que las políticas públicas tengan un componente social que permita atender directamente a las personas, especialmente a quienes enfrentan dificultades económicas, familiares o relacionadas con alguna condición de vulnerabilidad.

La asistencia social también representa una parte importante de la atención que brinda el gobierno estatal, debido a que permite apoyar a distintos sectores de la población mediante programas, servicios y acciones de acompañamiento. María de Villarreal reiteró que el trabajo deberá continuar con cercanía y coordinación entre las instituciones y la ciudadanía. Para ello, consideró necesario mantener la presencia en los municipios y conocer de primera mano las necesidades de las familias.

Con estas acciones, el DIF Tamaulipas busca mantener su participación dentro de la política social del estado y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que requieren mayor respaldo. La presidenta del organismo reconoció nuevamente a los Mensajeros de Paz y las personas que participan en las labores de asistencia social, al considerar que su trabajo permite llevar los programas a distintos sectores de la población. De esta manera, al cumplirse cuatro años del gobierno estatal, el DIF Tamaulipas plantea continuar con una estrategia basada en la atención directa, la solidaridad y el acompañamiento a las familias tamaulipecas.