Sinaloa entrega apoyos a más de 300 familias afectadas por huracán Polo en Ahome

El Gobierno de Sinaloa mantiene el despliegue de ayuda en las comunidades afectadas por el paso del huracán Polo, con acciones dirigidas a atender las necesidades de las familias que resultaron damnificadas por las lluvias e inundaciones.
A través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), personal de la Subsecretaría de Bienestar y de la Dirección de Atención Social acudió a la comunidad de Paredones, en el municipio de Ahome, donde fueron atendidas más de 300 familias con la entrega de despensas y artículos de primera necesidad.
El subsecretario de Bienestar, Efraín Barrios, señaló que la atención a las familias afectadas continúa como una prioridad y aseguró que los apoyos seguirán llegando a las comunidades que registraron mayores afectaciones por el fenómeno meteorológico.
“Visitamos la localidad de Paredones, en la sindicatura de Topolobampo, por indicación de la gobernadora Graciela Domínguez Nava y del secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Barrón Aguayo, de llevar la ayuda de manera directa a las familias”, expresó.
Por su parte, la directora de Atención Social, Helga Pérez Félix, informó que las brigadas también mantienen atención en las comunidades de Ohuira y Estrada, donde familias resultaron afectadas por inundaciones registradas en días anteriores.
Detalló que entre los apoyos distribuidos se encuentran catres, cobijas, despensas, colchonetas, kits para bebé y kits de limpieza, como parte de una estrategia de atención directa a las comunidades.
“Desde la Dirección de Atención Social estamos atendiendo a las comunidades de Ohuira y Estrada, ya que estas familias sufrieron inundaciones en días anteriores y nuestro compromiso es la atención de mano a mano”, explicó Pérez Félix.
Durante la jornada, habitantes de Paredones agradecieron la entrega de apoyos y la presencia de las autoridades estatales, ante las necesidades que permanecen en la zona después del paso del huracán.
El Gobierno de Sinaloa informó que continuará con el despliegue de personal y ayuda en territorio para atender a las familias afectadas y mantener la asistencia en las comunidades que requieran apoyo.
De esta manera, la SEBIDES mantiene las acciones de atención directa posteriores a la emergencia, con el objetivo de que los insumos y apoyos lleguen a las zonas donde persisten afectaciones por el fenómeno meteorológico.