Américo Villarreal fortalece respaldo estatal y federal a Río Bravo

El municipio de Río Bravo ha recibido un respaldo de los gobiernos estatal y federal durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, con una inversión identificada de más de 3 mil 633 millones de pesos para atender diferentes necesidades de la población.

Los recursos han sido destinados a programas de bienestar, infraestructura, educación, alimentación, apoyo al campo, obras hidráulicas y acciones de seguridad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias de este municipio fronterizo.

De acuerdo con el Gobierno de Tamaulipas, la coordinación con el Gobierno de México ha permitido mantener una atención constante en Río Bravo, principalmente mediante los Programas para el Bienestar, que representan una inversión superior a los 3 mil 60 millones de pesos.

Durante 2026, estos programas benefician a más de 24 mil personas del municipio, quienes reciben apoyos dirigidos a diferentes sectores de la población.

A estos recursos se suman las inversiones realizadas directamente por el Gobierno de Tamaulipas. En materia de obra pública estatal se han destinado más de 314 millones de pesos, principalmente para mejorar vialidades, infraestructura educativa y obras relacionadas con el agua.

Entre los proyectos también se encuentra la rehabilitación del gimnasio de la Unidad Deportiva Las Liebres, espacio destinado al deporte y la convivencia familiar, que recibió una inversión superior a los 17 millones de pesos.

El gobernador Américo Villarreal ha señalado que la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía es importante para alcanzar mejores resultados y atender las necesidades de las comunidades.

En materia educativa y social, el gobierno estatal informó que se han destinado más de 55 millones de pesos para útiles escolares, becas y otras acciones de apoyo para estudiantes. Además, se han invertido 65.9 millones de pesos en infraestructura educativa para mejorar los espacios donde estudian niñas, niños y jóvenes.

La alimentación también forma parte de las acciones realizadas en el municipio. Hasta el momento, se han distribuido más de 131 mil paquetes alimentarios entre las familias, mientras que el Sistema DIF Tamaulipas ha entregado más de 4.6 millones de raciones de desayunos escolares.

Apoyo para el campo

El campo es una de las principales actividades económicas de Río Bravo, por lo que también se han destinado apoyos para los productores de la región.

Los agricultores de sorgo y trigo han recibido apoyos relacionados con semillas, diésel e incentivos para la comercialización de sus productos. Estas medidas buscan ayudar a los productores ante los diferentes retos que enfrenta el sector agrícola.

Además, se trabaja en la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, considerados proyectos importantes para mejorar el uso del agua, aumentar la productividad y fortalecer las actividades agrícolas de la región.

En materia de seguridad, el Gobierno de Tamaulipas también impulsa el proyecto de Estaciones Seguras, con el propósito de reforzar la vigilancia y protección en esta zona del estado, considerada estratégica por su ubicación fronteriza y actividad económica.

De esta manera, la administración estatal sostiene que la suma de recursos federales y estatales permite atender diferentes áreas de Río Bravo.

El gobierno de Américo Villarreal señala que mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para impulsar el desarrollo del municipio y responder a las necesidades de sus habitantes.

Con estas acciones, Río Bravo busca fortalecer sus servicios, infraestructura y actividades productivas, mientras se mantienen programas dirigidos al bienestar de las familias y al desarrollo de la comunidad.