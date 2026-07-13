Marina del Pilar fija postura tras difusión de audio sobre conversación privada

Marina del Pilar (Imagen de Apoyo)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, respondió a la difusión de un audio sobre una conversación privada y aseguró que el contenido corresponde únicamente a fragmentos de un diálogo sostenido con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, sin acreditar de manera formal esa representación.

Explicó que, durante esa conversación, dichas personas plantearon distintos escenarios legales, pero en ningún momento mostraron documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran lo que señalaban, por lo que indicó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse únicamente mediante las vías legales e institucionales.

La mandataria estatal afirmó que se mantiene tranquila y con total disposición para aclarar cualquier situación que, en su caso, sea presentada de manera formal por las autoridades competentes, al señalar que no existe ningún acto irregular que ocultar.

También aclaró que las referencias hechas durante esa conversación sobre cooperación e intercambio de información hacen alusión exclusivamente a la coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad, debido a su condición de estado fronterizo.

Precisó que esta colaboración se desarrolla dentro del marco legal, a través de canales oficiales y con respeto a las atribuciones de cada institución, bajo un principio de coordinación y comunicación, sin que ello represente una relación de subordinación.

Finalmente, Marina del Pilar rechazó las interpretaciones realizadas a partir de fragmentos aislados de la conversación y aseguró que continuará enfocada en las acciones relacionadas con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, así como en el fortalecimiento del bienestar compartido en la entidad.