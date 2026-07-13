Patrullaje en León termina con el aseguramiento de más de 450 dosis de presunta marihuana

Operativo FSPE y la DEFENSA

La intervención ocurrió sobre el bulevar Constelaciones de San Juan, donde los elementos detectaron un automóvil que realizaba maniobras evasivas y ponía en riesgo a otros automovilistas que circulaban por la zona.

Tras marcarle el alto al vehículo y contar con la autorización de la conductora, los integrantes de ambas corporaciones realizaron una inspección conforme a los protocolos establecidos.

Durante la revisión localizaron en la cajuela 41 bolsas que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana, cantidad equivalente a aproximadamente 453 dosis.

Como resultado del operativo fueron detenidas Arlette “N”, de 23 años de edad, con domicilio en la colonia Hacienda Los Otates, y Andrea “N”, de 22 años, con domicilio en la colonia Jardín de los Morales, ambas habitantes del municipio de León.

Junto con las dos detenidas también fueron asegurados un automóvil Nissan Sentra, modelo 2016, cuatro teléfonos celulares y las 453 dosis de presunta marihuana, todo lo cual fue puesto a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias preventivas mediante acciones coordinadas con otras instituciones de seguridad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir colaborando a través de la denuncia anónima al número 089, como parte de las acciones para fortalecer la prevención y el combate a los delitos.