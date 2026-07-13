Refuerzan dependencias de Tamaulipas con nueva flotilla y maquinaria por 125.2 mdp

Tamaulipas refuerza dependencias

La explanada del Polyforum de Ciudad Victoria fue el punto de partida para la entrega de nuevo equipo vehicular y maquinaria que, a partir de ahora, formará parte de las labores diarias de distintas dependencias del Gobierno de Tamaulipas. Durante la ceremonia cívica de honores, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la distribución de unidades y maquinaria con una inversión total de 125.2 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y mejorar los servicios que se brindan a la población.

Frente a funcionarios y servidores públicos, el mandatario destacó que dotar a las dependencias de mejores herramientas significa también fortalecer el patrimonio del estado, el cual, dijo, pertenece a las y los tamaulipecos y debe mantenerse en condiciones de funcionalidad, certeza jurídica y siempre al servicio de la ciudadanía.

Administración, finanzas y patrimonio

Durante su mensaje, Américo Villarreal reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Administración para garantizar mejores condiciones laborales, proporcionar herramientas de trabajo y cuidar el patrimonio estatal.

También señaló que ese esfuerzo permitió concretar una reforma histórica a la Ley del IPSSET, con la que se dio viabilidad al fondo de pensiones por 25 años más, un modelo que, aseguró, no existe en otra entidad del país.

En materia financiera, el gobernador afirmó que la administración estatal mantiene un manejo responsable de los recursos públicos y destacó que la deuda del estado es menor a la que se recibió al inicio de su gobierno.

Explicó que, en tres años y medio, la deuda estatal se redujo en casi mil millones de pesos y que las evaluaciones realizadas por las calificadoras colocan la solvencia y las expectativas financieras de Tamaulipas entre las mejores del país.

Antes de concluir su intervención, exhortó a las y los servidores públicos a desempeñar sus funciones con responsabilidad, cuidar el patrimonio de la entidad y seguir fortaleciendo las capacidades de cada dependencia mediante la entrega de bienes y equipo.

Equipamiento para fortalecer instituciones

Por su parte, la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que la entrega del nuevo equipamiento es resultado de un proceso de análisis técnico, planeación, coordinación institucional y administración responsable de los recursos públicos.

Señaló que cada inversión busca generar beneficios concretos para la sociedad y fortalecer el trabajo de las instituciones, además de contribuir a consolidar un gobierno cercano, eficiente y comprometido con la población.

Patrullas, maquinaria y unidades

Al finalizar la ceremonia, el gobernador recorrió el Águila Monumental del Parque Bicentenario para supervisar personalmente los vehículos y la maquinaria entregada a las diferentes dependencias.

La Secretaría de Seguridad Pública recibió la mayor parte de la inversión, con 70.6 millones de pesos destinados a 17 vehículos habilitados como patrullas para la Guardia Estatal y Tránsito Estatal, además de dos torres móviles de visualización con sistema telescópico de seis metros de altura y tecnología de videovigilancia de última generación, con las que se busca ampliar la cobertura de monitoreo y fortalecer la capacidad de respuesta en materia de seguridad.

Para la Secretaría de Obras Públicas se entregaron dos motoconformadoras, dos retroexcavadoras, dos tractores de oruga CASE 2050M de 214 caballos de fuerza y dos minicargadores New Holland L320 de 57 caballos de fuerza, equipo destinado a trabajos de carga, limpieza y apoyo en obras públicas, con una inversión de 42 millones de pesos.

En tanto, la Secretaría de Finanzas recibió 20 automóviles Nissan Versa para fortalecer las labores de la Dirección de Recaudación, mediante una inversión de 6.5 millones de pesos.

Asimismo, el Gobierno del Estado entregó un camión recolector de basura a la alcaldesa de Tampico y otro al alcalde de Victoria, con una inversión conjunta de 6.1 millones de pesos para reforzar los servicios municipales.

Protección Civil

Como parte del equipamiento entregado, la Coordinación Estatal de Protección Civil recibió un aerobote modelo Air Ranger 2025, diseñado para operar en cuerpos de agua poco profundos, humedales y zonas inundadas.

La unidad cuenta con características que le permiten realizar labores de vigilancia, rescate y apoyo operativo gracias a su alta maniobrabilidad y resistencia, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de la dependencia ante situaciones de emergencia.