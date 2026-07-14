Beatriz Mojica destaca respaldo ciudadano a Morena; llama a fortalecer unidad en Guerrero

Beatriz Mojica destaca respaldo ciudadano a Morena y llama a fortalecer la organización en Guerrero

A tres semanas del inicio del proceso interno de Morena para definir a su candidata o candidato al gobierno de Guerrero, la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga aseguró que ha encontrado un amplio respaldo ciudadano hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación durante los recorridos que ha realizado por distintas regiones de la entidad.

En entrevista para Diario La Crónica de Hoy, Mojica explicó que desde el arranque de esta etapa ha realizado una intensa agenda de trabajo basada en la convocatoria emitida por Morena, la cual contempla recorridos, asambleas y encuentros con diversos sectores de la población para escuchar sus inquietudes y fortalecer la organización del movimiento.

La aspirante señaló que hasta el momento ha visitado más de 25 municipios del estado, donde ha encabezado un número similar de asambleas. Algunas de ellas han sido organizadas por Morena y otras promovidas por su propio equipo, siempre con el objetivo de mantener un contacto directo con la ciudadanía y difundir los principios del movimiento.

Comentó que además de reunirse con militantes y simpatizantes, ha sostenido encuentros con distintos sectores productivos. Como ejemplo mencionó una reunión con más de 500 prestadores de servicios turísticos en Acapulco, quienes expresaron sus principales necesidades para fortalecer la actividad económica del puerto.

Durante la entrevista, Mojica afirmó que una de las tareas centrales de esta etapa consiste en promover la defensa de la soberanía nacional y respaldar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Consideró que la población ha respondido favorablemente a este mensaje y que existe un ambiente de confianza hacia el gobierno federal.

Respecto a las demandas que ha escuchado en sus recorridos, señaló que, aunque reconocen los beneficios que han generado los programas sociales impulsados primero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Sheinbaum, los habitantes también solicitan acelerar obras de infraestructura básica que permitan mejorar su calidad de vida.

Entre las principales necesidades destacó el acceso al agua potable. Explicó que Guerrero posee importantes fuentes hídricas, pero enfrenta un rezago importante en infraestructura para distribuir el recurso, por lo que consideró prioritario ampliar las redes de agua, drenaje y servicios básicos.

Asimismo, mencionó que otra de las peticiones recurrentes está relacionada con la construcción de vivienda y el fortalecimiento de los programas habitacionales impulsados por el Gobierno de México, con el propósito de que más familias guerrerenses puedan acceder a una vivienda digna.

La senadora con licencia indicó que también ha recibido planteamientos sobre el impulso al turismo, la agroindustria y las energías limpias, sectores que consideró fundamentales para el desarrollo económico del estado. Añadió que existe preocupación por los efectos de fenómenos naturales, como los huracanes, por lo que estimó necesario implementar políticas públicas que atiendan estos retos ambientales.

En cuanto al futuro inmediato del estado, Beatriz Mojica señaló que el reto consiste en acelerar los resultados de la Cuarta Transformación para que los beneficios lleguen a todas las regiones de Guerrero, especialmente a las comunidades con mayores rezagos. Consideró que el siguiente paso debe centrarse en consolidar proyectos de infraestructura, fortalecer los servicios públicos, ampliar las oportunidades de desarrollo económico y garantizar que las políticas sociales continúen beneficiando a quienes más lo necesitan. Afirmó que la transformación debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias guerrerenses y sostuvo que la participación ciudadana será indispensable para lograr ese objetivo. Asimismo, reiteró que continuará recorriendo el estado para mantener un diálogo permanente con la población, escuchar sus propuestas y convertirlas en acciones que respondan a las necesidades reales de cada municipio.

Al hablar del respaldo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, Mojica aseguró que en Guerrero existe un reconocimiento por las acciones emprendidas en favor del estado, particularmente las inversiones destinadas a Acapulco y los proyectos para mejorar el sistema de agua potable.

“En Guerrero queremos mucho a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. La gente reconoce el trabajo que está realizando y existe plena confianza en que seguirá apoyando al estado para mejorar las condiciones de vida de las familias”, expresó durante la entrevista.

Sobre la incorporación de nuevos liderazgos provenientes de otros grupos políticos, afirmó que el proceso ha permitido sumar a personas interesadas en fortalecer el movimiento desde sus comunidades. Indicó que cada adhesión representa un compromiso de organización y trabajo territorial, más allá de intereses personales.

Estas declaraciones coinciden con la reunión que sostuvo recientemente en Chilpancingo con integrantes del Frente Democrático por la Transformación, encabezado por Pioquinto Damián Huato, quien reiteró su respaldo a Beatriz Mojica y manifestó su compromiso de fortalecer la organización territorial, promover la defensa de la Cuarta Transformación y apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese encuentro, Mojica explicó que quienes se integran al proyecto también asumen la responsabilidad de convocar asambleas comunitarias para fortalecer la participación ciudadana, difundir los principios del movimiento y promover la defensa de la soberanía nacional.

Respecto al proceso interno de Morena, informó que actualmente se encuentra en la etapa previa al levantamiento de encuestas, mecanismo mediante el cual se definirá la candidatura para Guerrero.

Precisó que la dirigencia nacional les informó que las encuestas comenzarían una vez concluido el Mundial y que los resultados podrían darse a conocer durante el mes de agosto. Mientras tanto, aseguró que continuará recorriendo las distintas regiones del estado para mantener el contacto con la ciudadanía y respetar las reglas establecidas por el partido.

Cuestionada sobre la manera en que Morena garantizará la unidad una vez concluido el proceso interno, respondió que el diálogo, la inclusión y el respeto serán fundamentales para mantener la cohesión entre quienes participan en la contienda.

Consideró que el principal objetivo debe ser mejorar las condiciones de vida de la población y dejar de lado los intereses personales, privilegiando el bienestar colectivo.

Finalmente, Beatriz Mojica hizo un llamado a la ciudadanía para confiar en el proceso interno de Morena, al asegurar que se desarrollará con apego a las reglas del partido y con respeto a la voluntad del pueblo de Guerrero.

La aspirante sostuvo que continuará recorriendo el estado para escuchar las necesidades de la población y construir propuestas que respondan a las principales problemáticas de la entidad, convencida de que la participación ciudadana será clave para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Asimismo, expresó su confianza en que la dirigencia nacional respetará los resultados del proceso interno y privilegiará la decisión de la ciudadanía. Señaló que continuará trabajando con cercanía a la gente, impulsando el diálogo y la organización territorial como herramientas para fortalecer a Morena en Guerrero y mantener la unidad del movimiento rumbo a la definición de la candidatura.