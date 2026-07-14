Así buscaron y encontraron al ‘Francotirador de Puebla’: cronología completa del arresto de Rafael N

Rafael N La Fiscalía General del Estado de Puebla dio detalles de la detención de Rafael N, presunto implicado en los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la captura de Rafael N, identificado como el presunto responsable de una serie de ataques con arma de fuego contra vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y otras vialidades de la zona metropolitana de Puebla, hechos que durante meses generaron alarma entre automovilistas y que llevaron a que el sospechoso fuera conocido mediáticamente como el “francotirador de Puebla”.

¿Cómo fue el operativo para encontrar y detener al ‘Francotirador de Puebla’?

De acuerdo con la información oficial presentada por la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, la investigación permitió relacionar a Rafael N con múltiples agresiones registradas desde inicios de 2026. Para esclarecer los hechos, la FGE integró una carpeta de investigación en la que participaron peritos, agentes ministeriales y personal de inteligencia, quienes analizaron videos de cámaras de vigilancia públicas y privadas, realizaron dictámenes de balística, recopilaron testimonios de víctimas y efectuaron el seguimiento de un vehículo que aparecía de manera recurrente en los lugares donde ocurrieron los ataques.

La evidencia permitió identificar al presunto responsable y solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

La Fiscal General del Estado de Puebla, @idamis35, informó sobre la aprehensión de Rafael N., identificado como el probable responsable de realizar disparos contra vehículos en la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas.



La detención fue resultado del trabajo coordinado entre la… pic.twitter.com/g55pViR3pn — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 14, 2026

La Fiscalía detalló que la captura fue resultado de un operativo coordinado con fuerzas federales, durante el cual se ejecutaron cateos simultáneos en un inmueble del fraccionamiento Santa Fe, en la zona de la Vía Atlixcáyotl. Según la autoridad ministerial, Rafael N presuntamente abrió fuego contra los agentes que cumplimentaban la orden de aprehensión, por lo que fue sometido y detenido. En el inmueble fueron aseguradas diversas armas de fuego, cartuchos, cargadores y el vehículo que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para desplazarse antes y después de los ataques.

¿Quién es Rafael N, el Francotirador de Puebla?

La FGE señaló que el detenido es un hombre de 67 años y empresario del ramo farmacéutico. Conforme a las investigaciones, no existía evidencia de que seleccionara a sus víctimas por algún vínculo personal o conflicto previo; por el contrario, las agresiones habrían sido dirigidas al azar contra automovilistas que transitaban por la Vía Atlixcáyotl y otras vialidades.

Las autoridades atribuyen al menos una decena de ataques al ahora detenido, entre ellos uno en el que un menor de edad resultó gravemente lesionado tras recibir el impacto de un proyectil. La Fiscalía continúa integrando pruebas para determinar si existen más hechos relacionados con el mismo patrón de conducta.

¿Qué cargos enfrentará el ‘Francotirador de Puebla’ tras su detención?

Respecto a su situación jurídica, la Fiscalía de Puebla informó que Rafael N enfrentará cargos por tentativa de homicidio en agravio de las víctimas de los ataques, así como por homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, derivado del enfrentamiento registrado durante el cumplimiento de la orden de aprehensión.

Además, la autoridad ministerial indicó que las investigaciones continúan para determinar si procede imputarle otros delitos conforme avance la integración de las carpetas relacionadas con cada uno de los hechos violentos atribuidos al presunto responsable.

La Fiscalía subrayó que Rafael N mantiene la presunción de inocencia y que será un juez quien determine su responsabilidad penal durante el proceso correspondiente, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.