Puebla será sede internacional del Gaming con S Factor X3

Gaming con S Factor X3

El Centro Expositor de Puebla será sede de S Factor X3, el torneo de videojuegos, esports y cultura pop más importante de México, que se celebrará el proximo 18 y 19 de julio.

Este evento hace que la entidad se consolide como referente de la economía digital y epicentro del gaming, además es una muestra de los trabajos coordinados entre el gobernador Alejandro Armenta Mier y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Este encuentro reunirá a más de 25 mil asistentes y 2 mil 500 competidores de más de 24 países. Además las y los asistentes disfrutarán de 15 torneos internacionales clasificatorios, exhibiciones oficiales, experiencias inmersivas, concursos de cosplay, conciertos y actividades familiares. El acceso será completamente gratuito, lo que abre las puertas a toda la pobración para disfrutar la experiencia.

S Factor X3, organizado por MainGame GG, contará con participación de empresas líderes a nivel mundial como SNK, 2XKO, Tencent, PlayStation y Sony.

Se presentarán artistas como Missa Sinfonía, The Velvet 49, The Camera Is On y Anamanaguchi, junto a actores de doblaje como Lalo Garza y Gerardo Reyero. Además integra una alianza de responsabilidad social con Save the Children para impulsar acciones de bienestar infantil.

La titular de la SECIHTI, Miryam Aquino Mena, destacó que la actividad promueve el desarrollo tecnológico y abre nuevas oportunidades de crecimiento económico.

“Puebla demuestra que cuenta con la infraestructura, el talento y la capacidad para albergar eventos internacionales que impulsan la economía digital y proyectan a las juventudes hacia nuevas oportunidades”, señaló.

Con estas acciones Puebla refuerza sus ideales de traducir la innovación en desarrollo y bienestar para las juventudes y ola población en general.