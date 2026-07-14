CFE y Querétaro refuerzan acciones para atender necesidades eléctricas en el estado

CFE

Con el objetivo de atender oportunamente cualquier situación relacionada con el suministro de energía eléctrica, Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reunió con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, como parte de los trabajos de la Mesa Permanente de Atención al Servicio Eléctrico en la entidad.

Durante la reunión, se acordó mantener comunicación permanente entre la CFE, el gobierno del estado y los municipios, para identificar las zonas que requieren atención prioritaria y dar seguimiento a las necesidades de la población.

La directora de la CFE destacó que el trabajo en conjunto permite conocer con mayor precisión las condiciones de cada municipio, fortalecer las acciones preventivas y orientar de mejor manera la planeación de obras y labores.

Se acordó que como parte de la estrategia CFE Conectada Contigo, se reforzará la presencia institucional en Querétaro mediante reuniones periódicas, recorridos territoriales y mecanismos de coordinación que permitan atender los reportes de la ciudadanía para prevenir posibles afectaciones y comunicar de manera transparente las acciones que se realizan en la entidad.

Además se revisaron las necesidades derivadas del crecimiento urbano e industrial de Querétaro, así como los proyectos de inversión que requerirán nueva infraestructura eléctrica. La CFE informó que se han realizado 131 proyectos de distribución en 2025, con una inversión de 475 millones de pesos, mediante los cuales se agregaron 160 MVA de capacidad. Durante 2026 se trabaja en tres programas que comprenden 65 proyectos adicionales, con una inversión de 195 millones de pesos y la incorporación de 30 MVA.

En materia de transmisión, la CFE destacó que trabaja en herramientas de monitoreo, automatización, simulación operativa e inteligencia artificial que permiten identificar condiciones de riesgo, programar trabajos con mayor seguridad y prevenir posibles afectaciones a la población.

El gobernador y la directora general de CFE acordaron mantener una comunicación cercana, directa y transparente con las y los queretanos, así como con los municipios, cámaras empresariales y asociaciones, para informar sobre los trabajos que se realizan y atender de manera conjunta las necesidades del estado.

Estas acciones refrenda que la estrategia CFE Conectada Contigo es una muestra del compromiso para trabajar en territorio, escuchar a la población y fortalecer un servicio eléctrico confiable.