Tamaulipas reduce casos de violencia y homicidios dolosos caen 11.8 % en el primer semestre

Marcela Figueroa Franco

Según cifras dadas a conocer esta mañana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre de 2026, en Tamaulipas, los homicidios dolosos mantuvieron una tendencia a la baja y registraron una disminución de 11.8% respecto al mismo periodo de 2025,

Durante la conferencia de presa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria ejecutiva del SNSP, Marcela Figueroa Franco, presentó el reporte mensual de incidencia delictiva donde se señalo a ocho entidades federativas que concentran 54 % del total de casos de homicidios dolosos registrados en el país en el primer semestre de este año.

Cifras del SESNSP reflejan que Tamaulipas se ubica en el lugar 13 a nivel nacional con 97 homicidios dolosos (1.1% del total) en este periodo, muy lejos de entidades como Guanajuato, donde se registraron 789 casos (8.8 % nacional), Baja California con 731 homicidios dolosos (8.1 % del total nacional) y Chihuahua con 704 homicidios (7.8 % del total nacional).

El gobierno de Américo Villarreal, en coordinación con las fuerzas federales que forman parte de la Mesa de Paz de Tamaulipas, han realizado labores para garantizar la seguridad en la entidad, durante los últimos 18 meses, se ha realizado la detención de mil 805 personas.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas reportan el aseguramiento de 3 mil 108 vehículos, de los cuales 167 son blindados y 71 tenían adaptaciones artesanales por lo que son denominados “tipo monstruo”, además se aseguraron mil 90 armas de fuego, 6 mil 807 cargadores y 166 mil 677 cartuchos útiles de diversos calibres.

También fueron decomisadas más de 3 mil 273 kilos de marihuana y 21 mil 900 dosis de esta droga, 118 kilos de cocaína y más de 28 mil 400 dosis, 283 kilos de drogas sintéticas como cristal, piedra y crack, así como más de mil 588 kilos de metanfetaminas y mil 50 kilos de fentanilo.

Respecto a la disminución diaria de homicidio doloso, las cifras dadas a conocer por Figueroa Franco indican que Tamaulipas reporta una reducción de 11.8 % en el primer semestre de 2026 respecto al periodo enero-junio de 2025, superior al desempeño de entidades como Veracruz, Coahuila, Yucatán, Morelos y la Ciudad de México.

Marcela Figueroa señaló que la disminución equivale a 41 homicidios menos por día y destacó que el primer semestre de 2026 también registró el promedio más bajo para ese periodo desde 2016, con 49.7 homicidios dolosos diarios.

Figueroa también presentó resultados favorables en otros delitos de alto impacto. Indicó que, desde septiembre de 2024 a junio de 2026, estos ilícitos disminuyeron 32% y que, al comparar 2018 con las cifras preliminares de 2026, la reducción alcanza 54%.