Mazatlán se consolida se consolida como pilar del turismo naviero en el Pacífico

Mazatlán, pilar del turismo naviero en el Pacífico

En Mazatlan, el sector de cruceros se mantiene como uno de los principales motores de crecimiento económico y turístico, haciendo evidente la competitividad, el atractivo y la experiencia que el destino ofrece a las grandes empresas navieras a nivel global.

Este martes, el puerto dio la bienvenida al “Navigator Of The Seas”, procedente de Los Cabos, el cual trajo al puerto 3,909 pasajeros y 1,261 tripulantes a bordo, movilizando la actividad comercial y turística de la Perla del Pacífico.

Al respecto, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada constante de estas embarcaciones es una muestra del atractivo que ofrece el destino.

“La llegada de las embarcaciones navieras es una muestra clara de la confianza que las principales líneas de cruceros mantienen en Mazatlán. Seguimos trabajando para garantizar que la experiencia de los visitantes sea excepcional y que el destino siga siendo un referente en el Pacífico”, afirmó.

El “Navigator Of The Seas” es el tercer crucero que arriba en lo que va del mes de julio, acumulando hasta el momento más de 12,700 cruceristas y una derrama económica de 20 millones de pesos.

Sinaloa espera para este mes, proyecciones altamente positivas, con seis arribos programados en total, que representarán más de 25 mil personas (entre pasajeros y tripulación) y una derrama económica proyectada superior a los 40 millones de pesos.

El crecimiento del turismo de cruceros en Mazatlán mantiene un ritmo positivo. En lo que va del año, con corte al 14 de julio, el puerto ha sido visitado por 79 embarcaciones turísticas que han traído a bordo a más de 291 mil cruceristas, lo que resultó en una derrama económica estimada de más de 466 millones de pesos.

Mazatlán reafirma su posición estratégica en las rutas navieras internacionales, garantizando un beneficio directo para el comercio local, el sector restaurantero, los transportistas y los prestadores de servicios turísticos de la región.